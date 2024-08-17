Gerçeği değiştirebilme gücümüz

AYSUN METE YAZDI

Nefes almak için ne zaman ara vermem gerektiğine dair doğru zamanı öğrenirken, aslında hayatta önemli bir ifadeyi keşfettim. Kendi kendimizin hem efendisi, hem kölesi olduğumuz...

Bizi göğün tepesine çıkaran da biziz, oradan kaldırıp uçurumlara, okyanusların derinlerine atan da...Arkamızı sıvazlayıp destek olan da biziz, yarı yolda bırakan da... İşin özü bunu nasıl yapabileceğimizi öğrenirken doğru yolla yapmak sanırım.

BEKLENTİ VE GERÇEKLİK

Bu haftaki ilk yazımın konusu hayatın gerçekleri ile kendi gerçeklerimizin çatışması.

Ne umdum - ne buldum dünyası içinde beklentilerimizle hayat gerçekliklerimiz arasında farkındalık yaratma amaçlı kısa bir sohbet...

Olasılıklar, hedefler, planlar ve nihayetinde başımıza gelenler konulu... Hepimiz günlük yaşam kargaşası içinde önceliklere takılıp kalıyoruz ve bir şekilde kalbimizin heyecanla çarpmasına neden olan, bizi heyecanlandıran, ilk öncelik olması gereken asıl vizyonu arkamızda bırakıyoruz. Ardından bu konu normalitelere karışıp, gerçekleşebilecek bir şey olmaktan çıkıyor ve bir hayale dönüşüyor.

Hayatlarımızın sosyal medyada her gün gördüğümüz şekliyle sadece kusursuz anlarımızı yansıtması gerektiğini düşünmek en kolayı. Ancak orada düzenlenmiş gönderiler ile günlük gerçekliğimiz arasında genellikle büyük bir boşluk oluşmakta...

KENDİ İÇ SESİMİZ

Yetişkinler olarak kolay adapte olma ve olanı kabul etme eğiliminde olduğumuz kesin. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum.

Eğer mevcut gerçeklikleriniz sizi harekete geçirmiyorsa, birkaç ay veya yıl sonra bunun üzerinizdeki etkilerini fark etmediğinizde, aslında zihinsel ve fiziksel sağlığınız üzerinde ciddi yansımalara neden olduğunu göreceksiniz.

Oluşabilecek hasarlar, neler yapabileceğimizi bilmenin ama o seviyeye gelememenin, ulaşamamanın ya da onu yaşayamamanın bir yan etkisi. Ne istediğinizi bilmiyorsanız eskiden severek yapmış olduğunuz şeylerden de sıkılabilir, huzursuz olabilirsiniz. Zamanla bu durum stresi, depresyonu, kaygıyı artırabilir ve hayatınız üzerinde kontrol sahibi olmadığınızı hissetmenize neden olur. Şimdi biraz ara vermenizi, bir anlığına sorumluluklarınızı unutmanızı ve kendi gerçeklerinizden yola çıkarak herhangi bir eyleme geçmediğinizde beş yıl sonra hayatınızın nasıl görüneceğine odaklanmanızı istiyorum. Hemen ardından sizden beş yıl içindeki hırslı ve kendine güvenen halinizi hayalinizde canlandırmanızı rica edeceğim, harekete geçtiniz ve istediğiniz gerçekliği yaratıyorsunuz. Bir parçanız yetenekli olduğunuzu biliyor, bunun bir olasılık olduğuna yüzde yüz inanıyorsunuz. Ama hala bir tarafınız size 'Gerçekliği kontrol et, hayat perilerden ve sihirli değneklerden ibaret değil' diyor. Aslında bizi aşağıya çeken, hırslarımızı söndüren işte yine o ses. Kendi iç sesimiz!

SES NEREDEN GELİYOR?

Şöyle ki; herhangi bir komut gelmediği sürece tüm davranışlarımızı bilinçaltı yönetir. İnsanın toplam davranışı içinde bilinç %5, bilinçaltı %95 etkiye sahip. Bilinçaltı ve bilinç birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Yani özetle düşünmeden yaptığımız her hareket bilinçaltı tarafından yönetilir! Büyürken, yetenekli olmadığınıza inanmanıza neden olan birkaç hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu nedenle farkında olmadan bilinçaltınızda bir blokaj oluşması mümkün.

Şimdi de hayatınızda küçük ya da büyük şeyleri zihinsel vizyonunuz ve eylemlerinizle gerçekleştirdiğiniz, başarılı olduğunuzu hissettiğiniz başka zamanlar da olduğunu hatırlamanız için tekrar bir dakikanızı ayırmanızı istiyorum. Hatta zamanınız ve sabrınız varsa bunları lütfen not alın. Bilirsiniz işte; gerçekten başarılı olduğunuzu hissettiğiniz zamanlar. Kızgın olduğunuz, belki egolarınız tüm kontrolü ele geçirdiği, karşınızdaki kişinin sizinle konuşmaya çalışırken başka düşüncelerin içinde kaybolduğunuz, tamamen down olup yok olmak istediğiniz, kimseye söylemediğiniz utanç duyduğunuz bir şeyi düşündüğünüz o noktada, aslında belirli bir göreviniz olduğundan, bir misyonunuz olduğunu hatırlayıp sadece onu bitirmeye odaklandığınız ve sonunda gelen başarıdan söz ediyorum. Kendinizi sonrasında bir kat daha güçlenmiş hissettiğiniz zamanlardan...

Böyle zamanlarda en yanında ve yakınında olduğumuz ben duygusuna sahip çıkmak önemlidir. Kısacası, akşam yemeği ihtiyacını karşılamak için sizlerle balık tutmak değil, hayatınızın geri kalanında akşam yemeği yiyebilmeniz için size oltanın nasıl kullanılacağını göstermeye çalışarak bir nebze de olsa farkındalık yaratmak. Bu farkındalığın idrak edilmesiyle "rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali" hayatın savurduğu yere doğru değil de kendi istediğiniz yere doğru yol alarak, bu duyguyla özgürlüğü ve huzuru derinden hissetmenize yardımcı olmak. Babam bana her zaman şöyle derdi; "Kendin için yapılabilecek olduklarını bugün yap kızım. Temelleri bugün atarsan, yarın yeni ve farklı fırsatlarla dolu başka bir dünyayla karşılaştığını göreceksin." Beklentilerinizin nereden geldiğini sorgulayarak kendi gerçeklerinizle buluştuğunuz, huzurlu, sevgi dolu bir hafta olsun sizler için...