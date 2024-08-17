Gülse Birsel’in imza günü

Ünlü yazar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, yeni kitabı "Beni Gözünüzde Büyütmeyin" ile 30 Ağustos saat 18:00'de D&R Milta Bodrum Marina'nın konuğu olacak. "Avrupa Yakası, "Aile Arasında" gibi ses getiren dizi ve sinema filmlerinin başrolünü ve senaristliğini üstlenen Gülse Birsel, yeni kitabı "Beni Gözünüzde Büyütmeyin"in imza gününde okurları ve sevenleri ile bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

KİTAP HAKKINDA

Birsel'in "Bu kitap belki de sizin kaybettiğinizi düşündüğünüz, kanepe minderinin arasına kaymış neşenizdir" diyerek tanımladığı "Beni Gözünüzde Büyütmeyin", okuyuculara hayatın zorluklarına rağmen gülmek için daima bir sebep olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Yazarın mizah dolu kalemiyle küresel ısınma, ekonomik sorunlar ve gelecek kaygısı gibi sıkıntıları konu alırken hayatın güzelliklerini ve yaşamın değerini de ön plana çıkarıyor.