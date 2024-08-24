Anıların yarattığı boşlukta: Sil Baştan

Bize acı veren anılarımızı hafızamızdan silmenin bir yolu olsa... Sonrasında ne olurdu acaba? Kaufman'ın senaryosunu yazdığı Michel Gondry'nin yönettiği filmde Clementine karakteri ile Kate Winslet ve Joel karakteri ile Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminde harika oyunculuklar sergiliyor.

SİLEREK YOK ETMEK

İki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish, bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışmaktadır. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlamamaktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat zaman geçtikçe ve sıra yaşanılan güzel şeylere gelince, üzerindeki müdaheleyi durdurmak ister. Pişman olmuştur!

TÜM HATIRALAR KUTUDA

Bu sildirme aşaması beyine kalıcı bir hasar vermiyor ve sildirmenin ilk adımı unutmak istediğin kişiyle ilgili tüm eşyaları bir kutuya toplayıp doktora vermek gerekiyor. Joel gereken her şeyi yapıyor ve işlem başlıyor. Ancak bilinci kapalı ve uyanamıyor. Bu sildirme işlemini engellemek için Clementine ile zihninde diğer anıların içine saklanmayı deniyorlar. Mesela Joel'in çocukluğuna saklanıyorlar. Filmde bir süre onların Joel'in zihnindeki bu savaşını izliyoruz. Bana kalırsa filmdeki en can alıcı kısımlardan biriydi burası. Anlam yüklüydü. Artık yaptıkları şeyde tıkanınca kaçış yolu olmadığını anlıyorlar. Birbirlerinden kopmadan hemen önce Clementine Joel'e Montauk'a giden trene gitmesini söylüyor. Bundan sonra Joel'in zihninden Clementine siliniyor ve Joel uyanıyor. Ve burada filmin en başına dönüyoruz. Böylece iki yabancı olan Joel ve Clementine sanki daha önce hiç birbirlerini sevmemiş gibi tekrardan tanışıyorlar. Film ikisi arasında tekrar tanışmayı ve unutmanın esasında mümkün olmadığını gözler önüne seriyor!