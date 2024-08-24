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Haberler Cumartesi

Baba mesleğini yarım asırdır sürdürüyorlar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Mehmet (78) ve Tufan Türk (76) kardeşler, babalarının el yapımı ayakkabı imalatı ile başladığı mesleği, sandalet üretimi yaparak devam ettiriyor.

OSMAN AKÇA
Baba mesleğini yarım asırdır sürdürüyorlar

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Mehmet (78) ve Tufan Türk (76) kardeşler, babalarının yanında el yapımı ayakkabı imalatı ile başladıkları mesleği, sandalet yaparak devam ettiriyor. Baba Adem Türk, 1964 yılında ilçe merkezine yerleşti. El yapımı ayakkabı dükkanı açan Türk, sipariş üzerine özel ayakkabı imalatına başladı. Adem Türk'ün çocukları Mehmet ve Tufan Türk de bir yıl sonra babalarıyla çalışmaya karar verdi.

Mesleği sürdüren Türk ailesi, 1980'li yıllara doğru özel imalat ayakkabıya talebin azalması nedeniyle sandalet üretimine geçti. Adem Türk 2008 yılında hayatını kaybedince, Türk kardeşler iki ayrı iş yerinde baba mesleğini sürdürmeye devam etti. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Tufan Türk, "Bu işi yaptığım için çok mutluyum. İmal ettiğimiz sandaletleri 10 ila 20 sene arasında giyen oluyor. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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