Baharatlar ile zenginleşen Hindistan lezzetleri

Hindistan'da, sadece yemekler değil sokaklarda sıklıkla görebileceğiniz şerbetli ve sütlü tatlılar da en çok sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Sizin için Hint mutfağının en popüler lezzetlerini bir araya getirdik. Dilerseniz vakit kaybetmeden Hint yemekleri listesine birlikte bakalım...

SERİNLETİCİ TAT: KULFİ

Hindistan lezzetleri arasında ilk sırada Kulfi geliyor. Ülkede özellikle sıcak günlerde sıklıkla tüketilen ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan bu tatlı Antep fıstığı ile tatlandırılarak hazırlanıyor ve finalde safran ile birleşiyor. Özellikle sokak tezgahlarında sıklıkla görebileceğiniz bu tatlı Hindistan'ın en popüler lezzetlerinden biri. Kulfi'nin tarihçesi ise 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Dönemin kraliyet ailelerinde sıklıkla tüketilen tatlı aynı zamanda Hindistan'ın geleneksel dondurması olarak da biliniyor.

ORTA ÇAĞ'A UZANAN LEZZEET: SAMOSA

Kızartılarak ve fırınlanarak hazırlanan bir hamur işi ile listemizi sürdürüyoruz. Samosa, baharatlı patates, soğan, bezelye ve etler ile hazırlanan yoğun tadı olan bir Hint yemeği. Yapıldığı bölgeye göre üçgen, yarım ay ya da koni olarak şekillendirilip pişiriliyor. Yemeğin yanında ise genellikle Hint turşusu servis ediliyor. Bu lezzetin kökleri ise Orta Çağ'a kadar uzanıyor.

HİNT USULÜ KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

Hint yemekleri çorba konusunda da oldukça çeşitli alternatifler sunuyor. Masoor Dal klasik bir Hint usulü kırmızı mercimek çorbası olarak biliniyor. Protein, lif, B vitaminleri demir ve çinko bakımından zengin olan bu çorba Hindistan genelinde oldukça fazla tüketiliyor. Lezzetinde aromatik tatlar ve ilginç baharatlar bulunan bu çorba Hint mutfağında mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden biri.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ: KEŞMİR PİLAVI

Hindistan mutfak kültürü denince akla gelen diğer lezzet ise tabii ki ülkenin meşhur pilavları. Özellikle dünya mutfağı denemeyi seven lezzet tutkunları için kuruyemişli ve baharatlı bir tarifle geldik. Bölgenin en sevilen lezzetlerinden biri olan "Keşmir pilavı" yöresel adıyla "Kashmiri pulao" olarak biliniyor. Envaiçeşit baharat ve kuruyemişin harmanlandığı bu tarif özellikle kalabalık sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Peki tarifin ana malzemeleri neler? Keşmir pilavı hazırlanırken pirinç, safran ve kuru üzüm tercih ediliyor.

ENFES HAMUR TATLISI: JALEBİ

Hint yemekleri denince akla gelen en meşhur lezzetlerden bir diğer şüphesiz "Jalebi". Jilapi, zulbia, mushabak ve zalabia olarak da bilinen bu lezzet maida unundan hazırlanan hamur ile yapılıyor. Bu hamurun kesilerek kızartılması ve şeker şurubuna batırılmasıyla tatlı hazır hale geliyor.

YEDİKLERİMİZİ ERİTMEK GEREK...

Envaiçeşit yemekten şerbetli tatlılara dek Hint yemekleri arasında sizi şöyle bir gezintiye çıkardık. Biraz yediklerimizi eritmek gerek diyoruz ve sizi meşhur Hint çayı "Masala" ile tanıştırmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında kullanılan otlar ve baharatlarla hazırlanan bu çay Hint kültürüne ait bir geleneksel bir içecek. Faydaları ise saymakla bitmiyor!