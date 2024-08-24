Ruh sağlığına iyi gelen besinler

Bazı yiyeceklerin neden kendinizi daha iyi hissetmenizi sağladığını hiç merak ettiniz mi? Veya neden belirli yemekler yedikten sonra aniden çok mutlu oluyorsunuz? Bu sadece psikolojik değil, aslında bu durumun bilimsel bir açıklaması var! Yiyecekler ruh halinizi iyileştirebilir mi? Cevap sadece basit bir 'evet' ya da 'hayır' değil. Tükettiğimiz gıdalardaki besinler, ruh halimizi belirleyen beyin kimyasalları nörotransmitterlerin üretiminde çok önemli bir rol oynuyor. Çoğunlukla 'mutluluk hormonu' olarak adlandırılan serotonin, beslenme seçimlerimizden etkilenir. Örneğin triptofan açısından zengin gıdalar, triptofan üretimini artırır, bu da memnuniyet ve rahatlama hissine yol açar.

HİNDİ VE KUŞKONMAZ

Hindi, triptofan adı verilen özel bir amino asit açısından çok zengindir. Triptofan vücudunuzun serotonin üretiminde kullanılır. Ayrıca hindi melatonin açısında da önemli bir besin kaynağıdır. Hindi gibi kuşkonmaz da yüksek triptofan seviyeleri sayesinde vücuda serotonin üretiminde yardımcı olur. Ayrıca folik asit açısından da zengin bir gıdadır. Folik asit mutluluğu artırır ve depresyonun önlenmesine yardımcı olur.

MOD YÜKSELTİCİLER!

Yulaf lifli bir gıda olduğu için kan dolaşımına çok yavaş bir şekilde salınır. Gün boyunca size enerji verir, vücudun şeker seviyesini sabit tutar. Şekeriniz bir anda fırlamadığı için de ruh haliniz iyileşir. Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin de sağlığa faydası saymakla bitmez. Cilt için mükemmel bir besindir ve bol miktarda B vitamini içerir. Bu önemli vitaminler serotonin seviyenizi yükseltir, dolayısıyla depresyonu sizden uzak tutar. Çekirdek, yoğurt, çikolata ve muz gibi besinler de modunuzu yükselten gıdalar arasında yer almaktadır.