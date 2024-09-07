Doğduğu binayı oyuncak ve kumbara müzesi yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Agah Ferhatoğlu'nun Altınoluk Mahallesi sahilinde ailesinden kalma 2 katlı tarihi binada kurduğu müzede, koleksiyon değerine sahip 2 bini aşkın oyuncak ve kumbara sergileniyor. Müzede eserlerin yanı sıra kara tahta ve eski okul sıralarından sınıf canlandırması da yer alıyor.

AİLE YADİGARI

Balıkesir'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 51 yaşındaki iş insanı Ferhatoğlu, ailesinin hatıralarını yaşatmak amacıyla ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Altınoluk Mahallesi sahilinde bulunan 2 katlı aile yadigarı binayı restore ettirerek müzeye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı 'Agah Ferhatoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi'nde 2 binden fazla oyuncak ve kumbara sergileniyor. Müze sahibi iş insanı Agah Ferhatoğlu kendisinin de doğduğu evi müzeye dönüştürdüklerini ifade ederek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış harman tuğla ile eski bir yığma binaydı. Yüzyıllık geçmişi olan bir yapıdan söz ediyoruz... Ben de burada 1970 yılında dünyaya gözlerimi açmışım. Bu binayı anlam katmak adı altında 'Agah Feratoğlu Oyuncak ve Kumbara Müzesi'ni faaliyete geçirdik" dedi

15 YILLIK KOLEKSİYON

YILLARDIR biriktirdiği koleksiyonunu müzede sergilediğini ifade eden Ferhatoğlu, "Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Müzede sergilediğimiz eserler, benim koleksiyonumdan oluşuyor. Biriktirdiğim şeyler içinde eskiye, sanata, 1970'li yıllara büyük bir önem vermekteyim. Koleksiyonumun da büyük bir bölümünü oyuncaklar oluşturuyor. 15 yıllık koleksiyonumun içinde kumbaralar da bulunuyor. Bu binanın ise aşağı yukarı 5 yıl gibi bir zaman boyunca restore edilip şimdiki görünümüne kavuştu. Restorasyonu yaparken binanın yapısına özen gösterip mevcut yapıyı korumaya özen gösterdik" dedi.

Kara tahta ve eski okul sıralarından bir sınıfın da canlandırıldığı müzede yaz sezonu boyunca her akşam kukla oyunları sahneleniyor.