Enerji sektöründe yapay zekanın rolü

Yapay zeka, nesnelerin interneti ve makine öğrenimi teknolojileri ile bütünleşik bir işbirliği içinde, bu verileri daha az zaman ve maliyetle depolayıp işleyebilir. Aynı zamanda ileri teknoloji modern dünyanın her alanında yer almaya devam ediyor ve enerji endüstrisi için de son derece önemli. Geleceğin enerji sektöründe ise yapay zeka gerçekten bir çığır aşacak.

BAZI PROBLEMLER

Yapay zeka (AI) enerji sektöründe köklü bir değişim yapabilecek bütün yeteneklere sahip. Yakın gelecekte kullanışlı bir teknoloji harikası olmaktan çıkarak enerji endüstrisinde en etkili karar verici olacağı tahmin ediliyor. Genel olarak baktığımızda günümüzde enerji şirketlerinin yönetmesi gereken çok sayıdaki veri nedeniyle, enerjinin maliyeti, üretimi, dağıtımı gibi pek çok konuda ciddi problemler söz konusu. Bu sorunların başında da karbon ayak izi ve enerji verimliliğinde tutarsızlık geliyor. AI, makine öğrenimini de kullanarak, bu verileri daha az zaman ve maliyetle depolayıp işleyebilecek güce sahip. Günümüz koşulları göz önüne alındığında ne yazık ki karşımıza olumsuz bir sonuç çıkıyor. Dünya ciddi derecede enerji sorunlarıyla karşı karşıya. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için de yapay zekanın analitik ve tahmin yeteneğinin insanlık için kurtarıcı olacağı yönündeki düşünceler her geçen gün artıyor. Aynı şekilde enerji şirketleri de maliyetleri düşürmek, güç tasarrufu yapmak gibi karmaşık veri sistemleri gerektiren sorunlara sahip. Bu sorunlara ancak yüksek doğruluk payına sahip tahmin ve analiz sayesinde erişilebilir ve günümüzde bu potansiyele sahip tek teknoloji de AI.

ÖNLEME HİZMETLERİ

Şunu bilmek gerekiyor ki; enerji, hatalı kullanımda çok tehlikeli olabilen güçlü bir kaynak. Örneğin Kaliforniya'da ki ölümcül orman yangınlarına hatalı iletim hatları sebep olmuştu. Eğer o sırada yapay zeka destekli sistemler kullanılsaydı, aşırı sistem yüklenmeleri tahmin edilebilir ve operatörler, potansiyel trafo arızaları hakkında önceden bilgi sahibi olabilirlerdi. Bunun gibi bir felaketle karşılaşıldığı zaman ilk olarak kullanılması gereken yöntem yapay zeka, makine öğrenimi ve tabii ki IoT.

İLGİLİ PROJELER

Günümüzde enerji sektörü, tüketimi azaltmak, şebeke sürekliliğini iyileştirmek, petrol ve doğalgaz bulmak ve enerji verimliliğini artırmak için neredeyse her konuda yapay zeka kullanıyor. İklim krizinden kurtulmamızı sağlayacak olan yenilenebilir enerji kaynakları söz konusu olduğunda, yapay zeka hava tahminlerini iyileştirip daha iyi kontrol ve bakım planlaması sunuyor. Bu konuyla ilgili ise yurt dışında çok fazla çalışmalar ve projeler söz konusu. Bazıları hayata geçirilmişken bazıları hala uygulama aşamasında. Bunlardan birisi SunShot Girişimi'dir. Bu, 2012 yılında ABD enerji departmanının başlattığı bir projedir. Amacı, büyük veri ve makine öğrenimini kullanarak yenilenebilir enerji sektörüne yönelik tahminleri iyileştirmek ve bu sayede halka uygun maliyetli güneş enerjisi sunmaktır.

UYGULAMANIN ZORLUKLARI

Son olarak enerji sektöründe yapay zeka uygulamasının olası zorluklarından da bahsedelim. Her şeyden önce teorik bilgi eksikliği ciddi sorunlara sebep olur. Bu uzmanlık gerektiren bir alandır ve bu sebeple de mutlaka alanında uzman kişiler çalışmalıdır. Bir başka önemli sorun da pratik uzman eksikliği. Bilgi tam olsa da uzmanlar pratik ve hızlı değilse, işler yine istenildiği hızda gitmeyebilir. İşte bütün bunları dikkate alması gereken enerji şirketleri önlemlerini hazırladıktan sonra projelerini devam ettirebilirler.