Doğanın uykusuz savaşçıları

Evet, vahşi doğada uykuya ihtiyaç duymayan hayvanlar da var! Peki, ama neden? Uyku, farklı coğrafyalarda yaşayan sayısız canlı için bu denli önemliyken, nasıl oluyor da bazı hayvanlar günlerini uyumadan geçirebiliyor? Aslında bu sorulara yanıt bulmak zor değil. Bazı canlıların, özellikle de yaşamlarının belirli evrelerinde hayatta kalabilmeleri için dur durak bilmeyen mücadelelere girmeleri, yaşamak için savaşmaları, haliyle bu süreçte uyanık olmaları gerekiyor. Kısacası hayatta kalma çabası, vahşi doğadaki uykusuzluğun en önemli sebebi.

FREGAT KUŞLARI

Fırkateyn kuşu olarak da isimlendirilen bu canlılar gerçekten de sıra dışı bir görünüme sahip. Öte yandan tıpkı yunuslar gibi gerçek anlamda uyumaya ihtiyaç duymuyorlar. Onlar da beyinlerinin yarısını "kapatarak" gündelik yaşamlarına devam edebilmek gibi nadir bir yeteneğe sahipler. Çünkü buna mecburlar. Fregat kuşları hayatta kalabilmek için günler, haftalar süren yolculuklara çıkıyor, durup dinlenmeden göç ediyorlar.

DENİZANALARI

BİLDİĞİNİZ gibi denizanaları gezegenimizdeki en ilginç canlılar arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda pek çok bilim insanı, merkezi bir sinir sistemi bulunmayan bu canlıların uyumadığını düşünüyordu. Ancak yakın geçmişte yapılan araştırmalar aksini söylüyor. Yani modern bilime göre denizanaları uyuyabiliyor, daha doğrusu onların yaşamlarında da uykuya benzer süreçler var. Denizanaları, uyku ihtiyaçlarını nabızlarını düşürerek ve çevresel uyaranlara verdikleri tepkileri sınırlandırarak gideriyor.

YUNUSLAR

YUNUSLAR, uyumayan hayvanlar ailesinin en ünlü üyeleri arasında yer alıyor. Bu sevimli canlılar yaşamlarının ilk ayında ne kadar yorgun olsalar da, uyumuyor. Çünkü her 3 ila 30 saniyede bir su üzerine çıkarak nefes almak zorundalar. Bu sebeple uykuya ayıracakları bir dakikaları dahi yok. En azından bizim bildiğimiz uykuya! Ancak her canlının olduğu gibi yunusların da dinlenmeye ihtiyacı var. Peki bu ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Hemen yanıt verelim. Yunusların kendilerine özgü bir dinlenme ve uyuma yöntemleri var. Dinlenmeleri gerektiğinde beyinlerinin bir yarısını kapatabiliyorlar. Beynin aktif halde bulunan diğer yarısı ise yaşamsal faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor. Yani bir okyanusta tek gözü kapalı bir yunusa denk gelirseniz sağlık sorunu olduğunu düşünmeyin, yalnızca dinleniyor!