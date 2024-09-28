Aşkın tadı romantik ekmeğin içinde saklı!

Günümüzün en popüler ülkelerinden biri olan Japonya, hayli ilginç geleneklere ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Haliyle Japon mutfağının da sıradan olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Üstelik gelişen teknoloji, ülke mutfağını daha da ilginç hale getiriyor. Öyle ki Japonya'daki bir fırının raflarında "aşkın tadı nasıl" sorusuna yanıt veren bir yiyecek satın almak mümkün: Romantik ekmek. Japonya'nın en köklü fırınlarından biri olan Kimuraya, bir süre önce romantik ekmek isimli yeni ürününü piyasaya sürdü. Romantik ekmek adlı ilginç ürün yapay zeka yardımıyla hazırlanıyor. Ürünün ardında ise Kimuraya fırını ve NEC Corporation adlı teknoloji şirketi var. İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre romantik ekmeklerin üretilmesine neden olan şey Japonya'daki gençlerin romantik ilişkilerden gün geçtikçe uzaklaşması. "Ren AI Pan" olarak isimlendirilen bu sıra dışı yiyecekler, Japon gençleri romantik ilişkiler konusunda yeniden hevesli hale getirmeyi amaçlıyor.

DUYGUSAL PUANLAR

İşte yapay zekanın devreye girdiği nokta da burası. NEC isimli şirket, yapay zeka teknolojisini kullanarak Today I Fell In Love adlı Japon realite flört programındaki konuşmaları yazılı metne çevirdi. İlgili programdaki konuşmalar yapay zeka tarafından 5 farklı kategoriye ayrıldı: Kader karşılaşması, buluşma, kıskançlık, kalp kırıklığı ve karşılıklı sevgi. Ardından yine yapay zeka teknolojisi kullanılarak aşk ve yemek temalarının da kullanıldığı 35.000 farklı şarkı incelendi. Yapay zeka, aşkın farklı aşamalarını belirli yiyecek ve tatlarla eşleştiren bir harita oluşturmak için konuşmalara ve şarkı sözlerine "duygusal puanlar" atadı. Tüm veriler toplandıktan ve analiz edildikten sonra aşkın farklı evrelerinin tadını yansıtan ekmekleri oluşturmak mümkün hale geldi. Söz gelimi "kıskançlık" ekmeği mor patates, trüf yağı ve kuru üzüm tadında! "Kader karşılaşması" isimli ekmek pamuk ise şekeriyle tatlandırılıyor. Çünkü aşkın ilk dönemine dair heyecan dolu sancıları yansıtıyor! "Buluşma" adı verilen ekmekte ise limon ve portakal kabuğu yer alıyor. "Karşılıklı sevgi" tadını meydana getiren ürünler ise bal, şeftali ve ejder meyvesi. Son olarak "kalp kırıklığı" ekmekleri elma şarabı ve üzümle hazırlanıyor.