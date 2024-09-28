Güvenli dijital yaşam için tam korunma

Siber korsanlar en ufak bir boşluk olsun diye dört gözle beklerken firmaların da bu konuyla ilgili önlemlerini sıklaştırması gerekiyor. Çünkü firmalar ne kadar çok önlem alırsa siber saldırganlar da bir o kadar yeni yöntemler geliştirecekler. Bu durum sadece firmalar için değil aynı zamanda çalışanlar için de önemli. Kişisel bilgisayarlarda saklanan önemli ve hassas verileri göz önünde bulundurduğumuzda iyi bir antivirüs yazılımının olması gerektiğini söyleyebiliriz.

GEREKLİ TEDBİRLER

Antivirüs programları bilgisayarları, kişisel bilgileri, hassas verileri ve akla gelebilecek her türlü bilgiyi koruyor. İçerisinde çok önemli bilgileriniz olmasa bile korsanlar sisteme girerek, özel bilgilere ulaşıyor, ele geçiriyor ve sizin hesaplarınıza giriş yapabiliyor. Üstelik bunları yapması da çok uzun sürmüyor. Bu sebeple hemen araştırarak kendinize uygun bir antivirüs programını kurabilirsiniz ama öncesinde bu sistemlerin ne gibi faydaları olduğunu sizlere aktaralım. Antivirüs tedbirinin alınmasının en önemli faydası bilgisayar güvenliği sağlaması. Bu programlar bilgisayarlarınızı çeşitli kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor. Aynı zamanda solucan, truva atı gibi zararlı yazılımların bulaşmasını da engelliyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI

Kötü amaçlı yazılımların önlenmesi sizler açısından son derece kritik. Eğer iyi bir yazılım seçerseniz, bilgisayarınızdaki güvenlik açıklarını antivirüs programı buluyor ve onu kapatıyor. Bu da siber korsanları oldukça zorluyor. Bir programa ek olarak sizler de çift faktörlü doğrulama, zor şifre seçimleri gibi yöntemler kullanarak kişisel özellikler de ekleyebilirsiniz. Böylece sisteme girseler bile korsanlar çift faktörlü doğrulama kodu sebebiyle sizin de bilginiz olacak. Birkaç saniye içinde korsanların kaçak girişini engelleyebilirsiniz.

VERİ KAYBINI ÖNLÜYOR

Aynı zamanda bir antivirüs programı kullanmak veri kaybını da önlüyor. Eğer yedekleme yapıyorsanız bir sorunla karşılaştığınızda hiçbir veriniz kaybolmuyor. Antivirüs programları da aynı şekilde, kötü amaçlı yazılımların size ait verileri silmesini, değiştirmesini ve şifrelemesini engelliyor. Bu sebeple kesinlikle verileriniz güvence altında oluyor. Buna ek olarak sistem performansı da korunuyor. Kötü amaçlı yazılımlar sistemleri bozabilir ve performansına zarar verebilir. Bu programlardan yüklediyseniz, sisteminizin performansının güvence altında olduğunu bilirsiniz. Görüldüğü üzere aslında bir antivirüs programı yüklemek o kadar da zor bir işlem değil ve verilerin korunması açısından da büyük öneme sahip. eğer siz de araştırarak doğru olanı bulursanız kişisel veya iş olması fark etmeksizin kısa sürede verilerinizi koruma altına alabilirsiniz.

KURUMSAL HAYATTA KULLANIM

BU noktada dikkat edilmesi gereken bir başka şey ise özel ve kişisel kullanıma ek olarak kurumsal hayatta bu güvenliğin nasıl sağlanması gerektiği. Firmalar, kesinlikle bütün dijital cihazları koruma altına almalı ve bunun olması için de yapması gereken şey iyi, güvenilir bir yazılım sistemi kurdurmak. Böylece şirkete ait veriler kaybolamaz, değiştirilemez ya da zarar göremez. Bu sebeple burada büyük görev de sistemden sorumlu yöneticilere düşüyor. Genel olarak baktığımızda aslında sistemde var olan düzeni korumaya çalışmak zor değil. Sadece önlem alınmalı ve dijital yaşama ayak uydurulmalı.