Menopozun kadın yaşamındaki yeri

Menopozun, bir kadının hayatında adet döngüsünün sona erdiği dönem olarak tanımlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, menopozun neden olduğu biyolojik ve psikolojik değişikliklerin kadın yaşamında önemli bir değişim noktası olduğunu söyledi. Tüm dünyada ortalama yaşam süresinin uzamasıyla birlikte menopozal dönemi yaşayan kadın sayısının da arttığını belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 2021'de 50 yaş üstü kadınlar tüm kadın nüfusunun yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Bu oran 10 yılda yüzde 22'den yüzde 26'ya yükselmiştir" dedi. Kadın hayatında doğal yaşamın bir süreci olan menopozun, perimenopoz, menopoz ve postmenopoz olarak üç dönemden oluştuğunu belirten Dr. Karas, şunları söyledi: "Perimenopoz, ilk adet kanamasından son adet kanamasına kadar olan üreme çağı sürecini tanımlar. Perimenopoz, doğal menopoz belirtileri olan sıcak basmaları ve adet düzensizlikleri gibi belirtilerin ilk ortaya çıktığı dönemde başlar ve son adetten 1 yıl sonra sona erer. Genellikle birkaç yıl sürer ve kişinin biyolojik, psikolojik sağlığını ve sosyal yaşamını etkiler. Perimenopozal dönemde spontan ovulasyon ile birlikte gebelik gerçekleşebilir. Bu nedenle gebelik istenmiyorsa doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. Menopoz sonrası dönem ise en son görülen adetten sonra başlar."