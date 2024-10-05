Evcil dostunuz ile seyahat rehberi

Evcil dostlarımızla seyahat etmek, her zaman keyifli ve heyecan verici bir deneyim olmuştur. İster bir tatil gezisi olsun, ister kısa bir hafta sonu kaçamağı, evcil hayvanınızı yanınıza almak için bazı önemli adımları takip etmek gerekiyor. Veteriner kontrolü, seyahate çıkmadan önce evcil hayvanınızın sağlık durumunun iyi olduğundan ve aşılarının tamam olduğundan emin olmak için şart. Aşı karnesindeki detaylar ve yolculuk öncesi uyarılar için veteriner hekime uğrayın. Yurt dışına yapılacak yolculuklarda evcil hayvanın mutlaka bir kimliğe sahip olması gerekiyor.

Pet Travel Scheme (PETS) sistemini uygulayan ülkelere yapılan yolculuklarda minik dostun aşıları, kimliği ve mikroçip numarası ve veterinerin onay imzasının yer aldığı pasaportun ibraz edilmesi zorunlu. Özellikle uçak yolculuğu yapacak olan evcil hayvanların heyecan ve paniğini engellemek isteyen bazı yetişkinler evcil hayvanlara sakinleştirici ilaç verme eğiliminde oluyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), uçuş sırasında yaşanabilecek risklerin engellenmesi için evcil hayvanlara kesinlikle ilaç verilmemesi gerektiğini söylüyor. Kendi aracınızla seyahat edecekseniz işiniz kolay. Evcil dostunuzun tüm ihtiyaçlarını yanınıza alabilir, ona rahat edebileceği bir ortam hazırlayabilirsiniz. Eğer uçakla ya da otobüsle seyahat edecekseniz o zaman bazı kurallar devreye giriyor. Öncelikle seyahat aracınız belirlemeli ve buna göre bir araştırma yapmalısınız! Günümüzde birçok otel evcil hayvan kabul ediyor. Evcil hayvan dostu otel olarak bilinen bu otellerde minik dostlara özel ikramlar ve menüler sunu- luyor. Ayrıca bu oteller- de dostlarımızın yeni arkadaşlıklar kurma ihtimali de var. Evcil hayvanlarla yolculuğu tıpkı küçük bir çocuk ya da bebekle yolculuk yapıyormuş gibi düşünmek gerekiyor. Bu yüzden onlar için minik atıştırmalıklar, ödül mamaları ya da oyuncak taşımak yolculuğu kolaylaştırabiliyor.