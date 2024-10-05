Her zaman fit görünmek mümkün

Dillere destan güzellikleri ile sonbaharı gecikmeli de olsa yaşamaya başladık. Şahsen ben bir 'Başak' burcu erkeği olarak sonbaharı diğer mevsimlerden ayırırım. Bana göre Eylül, Ekim ve Kasım ayları doğanın sergilediği tam bir görsel şölen, diğerleri ise sadece sıradan mevsimlerdir. Pek farkına varmasak da sonbahar ile birlikte vücudumuzda da önemli değişikler kendini göstermeye başlayabilir. Yaz öncesi egzersiz ve diyet takviyeli bin bir emekle kurtulduğunuz fazla kilolar yavaş yavaş geri dönebilir. Sözün özü, eğer dikkat etmezsek kilo almak bu mevsimde çok daha kolay olabilir. Aslında bunun nedeni vücudumuzun savunma sistemidir. Beslenme Uzmanı İzmirli genç Diyetisyen Ceren İncefidan, sonbaharda hem kilonuzu korumanın hem de sağlıklı beslenmenin tiyolarını verdi. "Unutmayın, ideal kilomuzu korumak elimizde" diyen diyetisyen İncefidan, "Gözümüzün korkmasına gerek yok. Alacağınız bir kaç küçük önlem işinize çok yarayacak. Öncelikle, karbonhidrat tüketiminin fazlalaşması ile artan yağ oranınızı belirli bir düzeyde tutmak için sofranızdan beyaz un, şeker ve tuzu olabildiğince azaltmalısınız. Sonbahar ve kış mevsiminde kuru bakliyat, tam buğday unlarından yapılan gıdalara sofranızda daha çok yer vermelisiniz. Bu besinler lif bakımından zengin olduğu için uzun süre tokluk sağlar. Su tüketimini ise kilonuza göre belirlemelisiniz. Yetişkin bir bireyin içmesi gereken su miktarı kilogram başına 30-35 ml civarındadır. Sofradan eksik etmemeniz gereken diğer bir besin grubu ise proteinlerdir. Diğer besinlere göre daha uzun sürede sindirilen proteinler, metabolizmanın da daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor. Sabah ve akşam öğünlerinize 1 köfte kadar ekleyeceğiniz tavuk veya et hem uzun süre tokluk sağlayacak hem de kan şekerinizi daha dengeli tutacaktır" dedi.

TATLI SAVAŞLARI BAŞLIYOR

İncefidan, "Mevsim geçişlerinde hormonal değişiklikler nedeniyle 'tatlı savaşları' vermeye başlıyoruz. Yüksek kalorili gıdalar ve fiziksel aktivitenin yetersizliği kilo alımında en önemli faktörlerden biri. Hiçbir gıdayı hayatınızdan eksik etmeden sadece ufak değişikliklerle tüketmeniz elbette mümkün. Hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak tariflerden yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Kilolardan kurtulmanın en önemli yollarından birinin vücuttaki ödemi atmaktan geçtiğini hatırlatan İncefidan, "Günlük olarak aldığınız sıvı miktarı kadar idrara çıkmanız önemli. Egzersiz yaparken yeterince terlemiyorsanız, sabah uyandığınızda veya günün sonunda ellerinizde ve ayaklarınızdaşişme oluşuyorsa ödem sorununuz var demektir. Bunu anlamanın bir başka yolu da derinize birkaç saniye batırıp iz kalıp kalmadığını kontrol etmek veya çorabınız en az bir saat sonra ayak bileklerinizde belirgin şekilde iz bırakıyorsa aman dikkat. Tabi ki en sağlıklı yolu klinik ortamda yapılan gelişmiş vücut analizi cihazları ile vücudun yağ, su ve kas kitlesini belirlemek. Aşırı tuzlu beslenme, yetersiz veya fazlaca su tüketme, hareket yetersizliği veya aşırı egzersiz, aşırı karbonhidratlı yiyecekler, alkol, stres, uykusuzluk, kortizon ve gibi hormon ilaçların kullanımı ödeme neden olabiliyor" diye konuştu.

ÖZEL TARİFLER

Diyetisyen Ceren İncefidan'ın mutfağından özel kilo aldırmayan pratik tarifleri sizler için listeledik:

BEŞ ÇAYI KEKİ: 2 yumurta, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı damla çikolata, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı karadut, yarım su bardağı vişne. Tarifi: Önceden yağladığınız fırın kabına karışımı döküp üzerine damla çikolata serpin ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

ZEYTİNLİ POĞAÇA: 2 Su Bardağı Tam buğday Unu, 2 Yumurta, Çekirdeği Çıkarılmış Zeytin. Hepsi karıştırılıp 180 Derecede 15-20 Dakika üzeri kızarana dek pişirilir. Pastırmalı Muffin: 2 Yumurta, 3 Kaşık Tam buğday Unu, 1 Soğan, 3-4 Yaprak Çemen, Biber, Zeytin Yağı ve Hepsi karıştırılıp 180 Derecede 15-20 Dakika üzerine kızarana dek pişirilir.

FERAHLATAN BİR İÇECEK: 1 adet havuç + 1 adet muz + 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi + yarım çay kaşığı tarçın + 2 tatlı kaşığı chia tohumu + 1 adet ceviz + 1 bardak süt. Tarifi: Bütün malzemeleri blenderdan geçirerek, ister kahvaltılarınızda ister ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

3 MALZEMELİ KURABİYE: 1 Su bardağı leblebi, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 adet maden suyu. Tarifi: Bütün malzemeleri rondodan geçirip istediğiniz şekli verdikten sonra 160 derecede pişirin. Üzerine bitter çikolata ve Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz