Kitaplar aleminde kırılmış 8 rekor

Kitaplar, insanlık tarihinin en eski ve en derin iz bırakan araçlarından biridir. Onlar sadece bilgi ve hikâyeler taşıyan sayfalardan ibaret değildir; düşüncelerin, ideallerin, kültürlerin, inançların ve duyguların nesilden nesile aktarılmasını sağlayan birer köprü gibidir. Bir kitabın sayfalarını çevirdiğinizde, sadece kelimeleri değil, o kelimelerin ardında yatan insanlık tarihini, yazarıyla kurulan bir bağı hissedersiniz. Her kitap, okuyanı farklı diyarlara, zamanlara ve düşünce dünyalarına götürebilir. Bu büyülü dünya, sadece okuyucular için değil, aynı zamanda birçok yönüyle rekorların da kırıldığı bir alandır. Kitap dünyası, hem bireylerin hem de toplulukların hayal gücünü zorladığı ve sınırlarını aştığı bir mecra olarak çeşitli rekorlarla doludur.

EN ESKİ BASKI

Gutenberg'in bastığı İncil'den 600 yıl önce M.S. 868'de başka bir basım tekniği geliştirilmişti. Diamond Sutra dünyanın en eski basılı kitabı olarak kabul edilir. Kitap, Buda ve onun öğrencilerinden biri arasında geçen bir diyaloğu içeriyor. Harfler ve resimler ahşap zemin üzerine basıldı, renklendirildi ve daha sonra kağıda aktarıldı.

DÜNYANIN EN PAHALI KİTABI

Leonardo Da Vinci'nin "Codex Leicester" adlı kitabı 1994'te New York'ta yapılan müzayedeye çıktığında en az 7 haneli bir fiyata satılması bekleniyordu. 30 milyon 800 bin dolara el değiştiren kitap dünyanın en zengini Bill Gates tarafından satın alındı.

EN KALIN OLANI

Agatha Christie'nin Miss Marple hikayelerinin tamamı 32 santimetre kalınlığında ve sekiz kilogram ağırlığında. Yaşlı dedektif 4032 sayfalık kitapta 32 olay, hırsızlık ve diğer suçları soruşturuyor. Harper Collins 500 kopyalık sınırlı sayıda özel baskı çıkardı.

EN ÇOK OKUNANI

Yel değirmenlerine karşı mücadele veren Don Kişot'un hikayesi, 400 yıldan uzun bir süre boyunca okuyuculara heyecan verdi. Richard Strauss ya da Pablo Picasso gibi birçok sanatçı da hikayeden ilham aldı. Miguel de Cervantes'in "Marifetli şövalye Don Kişot de La Mança" bugüne kadar 500 milyon kez basıldı. Karşılaştırmak gerekirse tüm Harry Potter romanları toplam 400 milyon basıldı.

EN GİZEMLİSİ

Araştırmacılar bu çalışmada saçını başını yoluyor. Voynich'in el yazması, tamamen bilinmeyen bir yazı ve dilde yazılmış. Kitap aralarında tanımlanmamış bitkiler ve borularla birbirine bağlanmış banyo küvetlerinde oturan çıplak kadın çizimleri de dahil bir takım enteresan illüstrasyonlar içeriyor. 15. yüzyıla ait kitap bir zamanlar İmparator II. Rudolf'a aitti.

EN KÜÇÜĞÜ

Sadece 0,74 x 0,75 boyutlarındaki Japonya'dan bu nesne dünyanın en küçük kitabı rekorunu elinde bulunduruyor. "Shiki no Kusabana" (Mevsim Çiçekleri) adlı kitap 22 sayfadan oluşuyor ve 0,01 milimetre yazı tipiyle isimlerinin yazılı olduğu küçük çiçek illüstrasyonları içeriyor. Yayıncı Toppan, para basımında kullanılan bir teknik kullanmış.

EN ÜRETKEN YAZAR

Daha çok Scientology'nin kurucusu olarak bilinen L. Ron Hubbard, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 1084 ile eserleri en fazla yayınlanmış olan yazar. Sesli kitap rekorunu da elinde bulunduruyor. ABD'li bilim-kurgu yazarı, çok iyi romanlar yazmaya başlamıştı ancak daha sonra kurmaca olmayan tartışmalı Scientology organizasyonu için yazdı.