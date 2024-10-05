Söke pamuğunun 200 yıllık tarihi

Aydın'ın Söke ilçesi, 380 bin dekarlık arazisinin tamamına yakınında pamuk üretimi yapıldığı için Ege Bölgesi'nin "Pamuk Başkenti" unvanına sahip. Söke pamuğu 1800'lü yıllarda İngilizlerin göz bebeği olarak ithal ediliyorken, günümüzde artık Avrupa Birliği tescili alarak beyaz altın olduğunu kanıtladı. 1800'lü yıllarda İngiltere'nin ihtiyacı olan pamuğun ithalatı Osmanlı Devleti'nin İzmir ile Aydın bölgelerinden karşılanıyordu. Avrupa'nın doğu topraklarında yetişen beyaz altına olan ilgili gün geçtikçe artarken Osmanlı bu üretime yetişememesine rağmen Aydın topraklarında pamuk üretmeye devam ediyordu. Söke pamuğunun kökü Mısır'dan gelen tohumlara kadar dayanıyorken, verimli topraklara sahip olan Aydın'a 32 bin 692 okka tohum ekildi. Aydın'ın dönemin adıyla bilinen Sığla (Söke) ovasının verimli topraklarında yetiştirilen pamuğun toplanması ile tohumundan ayrılmasına yevmiyeci bulunmuyordu. İngiltere'ye ithal edilmesi için üretilen ancak talebin yüksek olması ve tohum fazlalığı sebebiyle Söke'ye ülkenin doğu bölgelerinden dönemlik işçi geliyordu. Günümüzün Yörükleri olarak bilinen göçebe topluluğunda etkisi ile birlikte yerli halk yetişemediği pamuğu ithal edilmeye hazır hale getiriyordu.

'İSTİHDAM SAĞLIYOR'

Söke pamuğunun 1800'lü yıllara dayanan tarihinden bahsederek, Avrupa Birliği tescili almasının hakkı olduğunu söyleyen Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, "İlçemiz pamuk tarımında 1800'lü yıllara dayanan kültürel ve sosyal geçmişe sahip. Bu sebeple coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Yıllarca üretici ve sanayiciye gelir kapısı oluşturan, büyük çapta istihdam yaratan pamuğa alınan bu tescil kente daha fazla katma değer yaratacaktır. Söke Ticaret Borsası olarak 57 yıldır hizmet verdiğimiz ürünümüz olan Söke pamuğunun değerini Ülkemiz ve Dünya çapında duyurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ise, "Türkiye'nin yüzde 10'una pamuk üreten Söke pamuğu AB tarafından tescilli 27. ürün oldu. Bildiğimiz kadarıyla Osmanlı dönemine dayanan Söke pamuğunun ünü günümüze kadar gelmiş ve ihracatı hiç durmamıştır" dedi.