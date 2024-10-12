Çocukların sesi olan defile

60 parçalık koleksiyonun sergilendiği etkinliğin sonunda Ece Gürsel, Hakan Bilgin ve diğer modeller, üzerinde "Çocuklar bir milletin ışığıdır, ışıkları söndürmeyin", "Çocuklara sahip çık, geleceğe sahip çık", "Ölüm çocuklara yakışmıyor", "Onların dünyası çok masum", "Çocuklara sevgi ve oyun verin", "Çocukların dünyasını karartma" yazılı pankartlarla davetlilerin karşısına çıktı. Bu sırada minik misafirler de podyuma oturarak ablalarına eşlik etti. Ülkemizde çocuklara, kadınlara ve hayvanlara yönelik suçların toplumda derin bir korku yarattığını söyleyen Ece Gürsel, "Bazen yalnız başımıza yürümeye çekiniyoruz. İnşallah bu suçlar bir an önce önlenir ve çok ciddi yasalar gelir. Çok üzgünüz, artık sosyal medyaya bakamaz olduk. Şahsen ben hem çocuklar, hem ailem hem de bütün kadınlar adına son derece üzgünüm. En ağır cezalar gelsin ki ibret olsun. Her gün bir çocuğun, bir kadının canı yanıyor. Çok üzücü" dedi.

'KÖTÜLÜKLERİ HAK ETMİYORLAR'

Geçtiğimiz ağustos ayında Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ve onun gibi şiddete maruz kalan, istismara uğrayan nice çocukların acılarını paylaşmak ve yaşanan dramlara "Dur" demek için böyle bir konu seçtiklerini dile getiren Tülay Ersoy ve Gülay Turan kardeşler, "Artık dünyada hiçbir çocuğun şiddet görmediği, öldürülmediği, ne şekilde olursa olsun istismara uğramadığı, korkmadığı bir yaşam istiyoruz. Onlar çok masum ve çok savunmasız. Hiçbirisi kötülükleri hak etmiyor" yorumunu yaptı.