Şehir merkezindeki gizli hazine: Agora

Üç katlı tasarımıyla şehir merkezinde yer alan büyük agoralardan biri olan İzmir Agorası, türünün nadide örneklerinden biridir. İzmir'in en eski bölgelerinden biri olan Namazgah'ta bulunan Agora, Roma Dönemi'nde mermer döşemeli büyük bir dörtlü etrafındaki kemer ve sütunlar üzerine inşa edilmiş çok katlı bir yapıdır. Agora kelimesi "pazar yeri" anlamına gelir. Ayrıca siyasi toplantılar ve halk mahkemeleri için kullanılan bir hükümet yeridir. Agora, M.S. 178'de meydana gelen depremden sonra büyük bir restorasyon geçirmiştir.

ROMA GRAFİTİLERİ

Agora'daki en önemli eserlerden biri olan Poseidon ve Demeter'den oluşan bir heykel grubu, Tarih ve Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir. İzmir'i çok seven İmparator Marcus Aurelius'un karısı Faustina'nın zarif kabartmalı portresi, Agora'nın Batı Kapısı'nın kemerinde bulunmaktadır. Agoranın içindeki büyük sarnıçlar ve çeşitli kanalizasyon yapıları, bol su arzı alanında olduğunu göstermektedir. Bazilika'nın girişindeki çeşmenin inşa edildiği dönemden beri aktığı düşünülmektedir. Agora'nın heyecan verici buluntularından bir diğeri de Roma Dönemi dükkanlarındaki grafitilerdir. Bu grafitilerin dünyanın en büyük Yunan grafiti koleksiyonu olduğu düşünülürken grafitiler Helenistik ve Roma'nın günlük yaşamının izlerini taşımaktadır. Koruma altına alınmış olan grafitilerin M.S. 2. ve 4. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülmektedir .

OSMANLI MEZAR TAŞLARI

Agora gezilerinde İzmir'in Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu katmanlarını görmek mümkündür. Agora kalıntıları uzun zaman önce Namazgah bölgesinde bir mezarlık olarak kullanıldığından, çok sayıda zanaatkar mezar taşına ev sahipliği yapmaktadır. Mezarlar farklı bir yere taşınmasına rağmen, alanda Osmanlı mezar taşlarını görebilirsiniz.

16 BİN KİŞİLİK ANTİK TİYATRO

Agora'dan çıkarılan eserler bugün İzmir Arkeoloji Müzesi ile Tarih ve Sanat Müzesi'nde bulunmaktadır. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na çok yakın olan ören yerini gezdikten sonra isterseniz yola devam edip Basmane'nin tarihi sokaklarının ardından yolda, kazı çalışmaları süren 16 bin kişilik Antik Roma Tiyatrosu'nun bulunduğu düşünülen alandan geçip Kadifekale'ye de çıkmak mümkündür.