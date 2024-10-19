Büyüleyici antik dünyalar

Mevsim artık sonbahar... Sararan yapraklar birer ikişer dallarına veda etmeye başladı. Tabiat ana kış uykusuna hazırlanırken bizlere sarı ve pastel tonlarda cömertçe son bir şölen daha sunuyor. Havalar ise ne soğuk, ne sıcak. Yazın sıcağından, kışın soğuğundan bir hayli uzağız. Kış geliyor diye kendimizi eve kapatmanın bir alemi yok. Kendinize hafta sonu günübirlik özel rotalar oluşturabilirsiniz. Size özel bir önerimiz var. İzmir ve Aydın'ın dünyaca ünlü antik kentleri sonbaharın eşsiz güzelliğinde keşfetmeye ne dersiniz? Emin olun abartmıyoruz, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz ünlü antik kentleri İzmir'den Aydın'a kadar uzanan muhteşem bir rotada mutlaka gezip görmelisiniz. Antik çağda tanrıların uğruna büyük savaşlara tutuştuğu gizemli antik kentleri Yeni Asır okuyucuları için derledik.

NYSA

Nysa, Aydın'ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alıyor. Görkemli tiyatrosu yaklaşık 12-13 bin kişiliktir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan nadide eserler Aydın Müzesi'nde sergilenmektedir. Kentin, tiyatro, kütüphane, yaşlılar meclisi ve sütunlu caddesi bugün bile tüm ihtişamını korumaktadır.

ELAİA

ELAİA Antik Kenti'nin kurucusu mitolojiye göre Menestheus'dur. Kent klasik dönemlerde önemsiz hale gelse de Hellenistik dönemde tekrar önem kazanmaya başlamıştır. Genellikle Bergama Krallığı'nın deniz üssü olarak kullanılmıştır. Bergama Krallığı yıkıldıktan sonra kent yavaş yavaş kazandığı önemi yitirmiştir. Antik kentten günümüze ulaşan en sağlam kalıntı mendireğidir.

METROPOLİS

Ana tanrıçanın gizemli kenti "Metropolis" görenleri kendine hayran bırakıyor. Yöredeki en erken yerleşim 'Metropolis' antik kentinde ortaya çıkmıştır. Torbalı'nın adını Metropolis'in diğer adı olan 'Triyanna' veya 'Tripolis'ten' aldığı sanılmaktadır. Metropolis "Ana Tanrıça'nın Kenti" anlamına gelir. Ünlü tarihçi 'Strabon' bu kentin antik çağda ünlü bir şarap merkezi olduğunu belirtmiştir. Metropolis'in önemi İzmir ve Efes arasındaki ana yol üzerindeki stratejik bir tepe ve eteklerinde kurulmuş olmasında yatmaktadır. İki bin 500 yıllık "Metropolis Antik Kenti" geçmişten günümüze açılan gizemli bir kapı. Günümüzde, 200 bini aşan nüfusu ve güçlü sanayi tesisleriyle tarihten gelen stratejik önemini koruyan Torbalı, bu gün bulunduğu coğrafyada yer alıyorsa şüphesiz bu "Metropolis" antik keti sayesindedir. Bu güzel ilçe, Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuştur. Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede M.Ö. 3 bin yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir

PERGAMON

Helenistik Dönem'in en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde tüm görkemiyle yer almaktadır. Bergama ve çevresinin geçmişi hakkından önemli bilgiler veren bu muazzam antik kent kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Akropol size muhteşem bir Bergama manzarası sunacaktır. Bergama krallarının sarayları, tiyatro, kutsal alanlar, kütüphane, tapınaklar, agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma Dönemi kalıntıları peş peşe sıralanmaktadır.

APHRODİSİAS

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Aphrodisias Antik Kenti, Menderes ırmağının bir kolu olan Dandalaz çayının oluşturduğu bereketli vadide bulunuyor. Tarihi, MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. yüzyılda küçük bir köy görünümünde iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi'ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü kazanmıştır. Aphrodisias Antik Kenti, ihtişamlı görüntüsü ve köklü tarihi ile Aydın'ın en dikkat çeken antik kentleri arasında bulunuyor.