Bulut sistemine geçişin avantajları

CLOUD, büyük ya da küçük olması fark etmeksizin her firmanın kullanması gereken bir teknoloji. Siber saldırıların her geçen gün arttığı bu süreçte çalışanların, vatandaşların ve firmaların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu sebeple de mutlaka veri güvenliği için bulut sistemleri kullanılmalı. Firmalara maliyetten ve zamandan tasarruf sağlayan bu teknoloji, gerçekten de çok fazla fayda sunuyor. İşte o faydalardan birkaçını sizler için hazırladık.

MALİYET OPTİMİZASYONU

Siber saldırılar başarıyla sonuçlandığında hassas ve özel veriler korsanlar tarafından ele geçiriliyor. Bunlar yaşandığında da hem firmanın güvenilirliği azalıyor hem de son derece önemli veriler kayboluyor. Buna ek olarak firmaların çok iyi siber yazılımlar kullanması da şart. Eğer bulut sistemlerine veri yedeklemesi yapılırsa ve aynı zamanda ek güvenlik önlemleri alınarak çok faktörlü doğrulamalar kullanılırsa o zaman veriler güvende olacaktır. Ayrıca ücretsiz denemelerine ek olarak çoğu yazılımın ve bulut sisteminin fiyatları da uygun oluyor. Bu sebeple firmalar önce deneme sürümlerini kullanıp ardından seçimini yapabiliyor. Bu da gerçekten büyük bir maliyet tasarrufu sağlıyor. İş yükü artışlarında anında kapasite artırılabilir. Bu durumda da esnek çalışmalarla birlikle yükler paylaştırılabilir. Genelde bu yöntemi kullananlar büyük firmalar oluyor. Çalışanların verimini artırmak ve onların daha iyi adapte olmalarını sağlamak için bazı inisiyatiflerin alınması da şart.

KULLANIM ALANI

Coğrafi Esneklik: Küresel veri merkezi ağları sayesinde dünya çapında hizmet sunulabilir. Çevik BT Yönetimi: Kaynaklar dinamik olarak yönetilebilir ve optimize edilebilir. Yüksek Uptime Garantisi: Bulut sağlayıcıları genellikle %99.9 ve üzeri uptime sunar. Otomatik Yedekleme ve Felaket Kurtarma: Veri kaybı riski minimize edilir. Yük Dengeleme: Trafik otomatik olarak yönetilerek optimum performans sağlanır. Gelişmiş Güvenlik Önlemleri: Şifreleme, tehdit algılama ve önleme sistemleri standart olarak sunulur. Düzenli Güncellemeler: Güvenlik yamaları ve güncellemeler otomatik olarak uygulanır. Uyumluluk Sertifikaları: GDPR, HIPAA gibi standartlara uyum sağlanır. En Yeni Teknolojilere Erişim: AI, ML, IoT gibi gelişmiş teknolojiler kolayca entegre edilebilir. Hızlı Uygulama Geliştirme: PaaS çözümleri ile uygulama geliştirme süreci hızlanır. Veri Analitiği: Büyük veri işleme ve analiz araçları ile iş zekası geliştirilebilir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Google Cloud, işletmelere VMware ve şirket içi altyapı maliyetlerinden kurtulma konusunda güçlü bir alternatif sunar. Google Cloud'un öne çıkan özellikleri şunlardır: Küresel Ağ Altyapısı: Google'ın özel fiber optik ağı, düşük gecikme süreleri ve yüksek güvenilirlik sağlar. Edge caching ve load balancing özellikleri ile global ölçekte yüksek performans sunar. Compute Engine: Sanal makineler için esnek ve ölçeklenebilir altyapı sunar. Özel sanal makineler ile işletmelere özelleştirme imkanı tanır. Kubernetes Engine: Konteynerleştirilmiş uygulamaların yönetimi için tam yönetilen bir ortam sağlar. Otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme özellikleri ile operasyonel verimliliği artırır. BigQuery: Sunucusuz, yüksek ölçekli veri ambarı çözümü sunar. Gerçek zamanlı analitik ve makine öğrenimi yetenekleri ile iş zekası süreçlerini güçlendirir. Cloud AI ve Machine Learning: TensorFlow, Yapay Zeka API'leri ve AutoML gibi araçlarla AI ve ML projelerini hızlandırır. Özelleştirilebilir modeller ve hazır API'ler ile çeşitli iş ihtiyaçlarına cevap verir. Anthos: Hibrit ve çoklu bulut ortamları için uygulama yönetim platformu sunar. Şirket içi ve bulut ortamları arasında tutarlı bir deneyim sağlar. Security Command Center / Cloud Armor : Merkezi güvenlik yönetimi ve risk analizi sağlar. Tehdit algılama ve yanıt süreçlerini otomatikleştirir.