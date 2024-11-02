6G gelmeden 7G konuşuluyor

Mobil telefonlar hayatımıza gireli 30 yıldan fazla oldu. Bu süre içerisinde önce tuşlu ve kapalı telefonlar, ardından sürgülü modeller ve en sonunda dokunmatik ekranlar çıktı. Şimdi hiç kimsenin elinde tuşu bulunan bir telefon görmek mümkün değil. Çünkü her marka tuşsuz, dokunmatik, kamera özelliği sürekli gelişen modeller piyasaya sürüyor. Bu sebeple de artık vatandaşlar, mobil telefonların bağımlısı haline gelmiş durumda. Türkiye'deki telefonların macerası çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bu süreç boyunca da yurtdışından gelen markalar, Türk üretimleri ve buna benzer bütün telefonlar birbirinden bağımsız olarak gelişmeye devam etti.

YAKIN BİR GELECEKTE...

Teknolojiler 2G, 3G, 4G ve 5G olarak gelişti. Ama artık 6G'yi de geçtik 7G konuşulmaya başladı. Yurtdışında 6G çalışmaları başladı ve aynı zamanda başarılı test sonuçları da elde edildi. Buna güvenen uzmanlar ve analistler ise kısa sürede olmasa da çok uzak olmayan bir gelecekte 7G ile tanışabileceğimizi söylüyor. Ama aslında 6G sistemi bile 2030 yılından önce hayatımıza girmeyebilir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda 7G için 2040- 2050 yılları demek daha doğru olacak. Bütün bunları bir kenara bıraktığımızda ise aslında teknolojinin geldiği nokta dikkate alınırsa belki de 6G ile tanışmamız daha kısa bir zamanda olabilir.

OLAĞANÜSTÜ İDDİALAR

Peki bu kadar konuşulan ve tahminlerde başrol oynayan 7G bize neler getirebilir? Öncelikle 7G sadece cihazlarda olmayacaktır, şu anda mevcut teknolojik ürünlere ek olarak daha çok işe yarayacak özelliklerle birlikte gelecek. Örneğin akıllı evler, akıllı TV'ler ya da giyilebilir cihazlar oldukça başarılı teknoloji ürünleri. Ama bunların da ötesinde, bizim neredeyse hiçbir şey yapmamıza bile gerek kalmadan, her şeyi teknolojik aletlere bırakmamız da mümkün. Kabloların sadece komutla çalıştığı, yapay zeka ve makine öğreniminin bir arada başarıyla kullanıldığı bir süreçte çok daha büyük amaçlara hizmet edecek. 7G büyük ihtimalle insan yaşamına olan tehditleri önceden haber verebilecek bir öngörüye sahip olacak ve gelişmiş sensörler sayesinde kötü niyetli kişilerin takibinin yapılması da kolaylaşacak. Buna ek olarak bazı iddialara göre de 7G ve yapay zeka birleştiğinde akıl okuma gibi hayalden bile öte bir gelişme yaşanabilir. Üstelik bu özelik cep telefonlarında da olacak.

ÇEVRE KALİTESİNİ GÖZLEMLEYECEK

Öte yandan suç kontrolü özelliğiyle de emniyet güçlerinin çok işine yarayacak. Suçluları ve şüphelileri gelişmiş veri analiziyle, makinelerin öğrenme kabiliyetiyle anında teşhis edebilecek. En önemli iddialardan birisi de hava kalitesi ölçümü. Yüksek hassasiyetteki sensörler ve gözlem sistemleri sayesinde çevrenin hava kalitesini de inceleyebileceksiniz. Araba egzozlarından ve fabrikaların bacalarından çıkan dumanlardan dolayı nefes alamaz duruma gelmemiz imkansız değil. İşte 7G sayesinde her şey daha da netleşecek ve yapay zeka burada sonuna kadar kullanılacak. Henüz iddia gibi görünse de aslında yaşanan teknolojik gelişmeleri düşündüğümüzde bütün bunlar imkansız olmayabilir. Filmlerde gördüğümüz çoğu şeyin gerçekleşmesi belki de çok uzak değil...