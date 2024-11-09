Robot süpürgeler uzaya gidiyor

Torbalı ve torbasız süpürgelerin yanı sıra dik süpürgeler hayatımızın kolaylaştırıcısı oldu. Ardından bizler henüz dik süpürgelere yeni alışmışken, onların bile çok sayıda modeli çıkıyorken robot süpürgelerle tanıştık. Farklı markaların süpürgeleri elimizin altında oldu, temizlenmesi gereken her yeri tertemiz yapmaya başladı. İşte bu robot süpürgeler artık uzaya da gidiyor.... Demo ürünlerden birisi süpürgenin dayanıklılığını ve performansını mümkün olan en zorlu ortamlardan birinde test etmek için uzaya gönderildi. Her geçen gün gelişen ve değişen teknoloji dünyasında bu son derece önemli bir gelişme. Üstelik bu robot süpürge kozmosa ait çarpıcı görüntüleri ve videoları da yakalayarak dünyaya gönderdi. Ama burada dikkat çekilen bir başka nokta da aslında uzaya bile gönderilse teknolojik ürün hala sapasağlam bir şekilde çalışması oldu. Temel özellikleri korundu.

SOĞUKLARA DAYANDI

Bu noktada uzmanlar ve geliştiriciler bu robot süpürgeyle ilgili olarak şunları söylüyor: "Bu süpürge, uzayda çok iyi bir performans sergileyebilir ama geri döndüğünde aynı şekilde performansını sergileyebilecek mi bilmiyoruz." Bu görevde en etkileyici durum ise robot süpürgenin -60°C altına düşen sıcaklıklar dahil olmak üzere aşırı koşullara dayanabilmesi oldu. Bu şartlar, genellikle düşük kaliteli pillerin şarj kaybetmesine veya motorların donmasına neden olabilir.

NASIL GÖNDERİLDİ?

Her ne kadar kulağa ilginç geliyor olsa da yine de elde edilen sonuçlar gerçekten de etkileyici.... Peki bu süpürge uzaya nasıl gönderildi? Robot süpürge, hidrojenle doldurulmuş büyük, özel bir stratosferik balona bağlandı. Balonun içindeki gaz, havadan daha hafif olduğundan bir kaldırma kuvveti oluşturarak robotu uzaya taşıdı. Öte yandan bu üründe Akıllı Kir Tespit teknolojisinin de olduğunu belirtmek gerekiyor. Uzayda temizlik yapan bir robot süpürge gözümüzde canlanınca gerçekten de çok farklı hissettirebiliyor.

AVANTAJLARI NELER?

BU noktada sizlere kısaca robot süpürgelerin bazı faydalarından da bahsetmek gerekiyor. Öncelikle bu ürünler zamandan tasarruf sağlıyor. Çok geniş bir alanı kısa sürede temizleyebiliyor. Ayrıca düzenli temizlik imkanı sunuyor. Programlanabilir özellikleri sayesinde düzenli olarak temizlik yapıyor. Bu sayede evdeki kimse bunun takibiyle uğraşmak zorunda kalmaz. Bir başkası da kolay kullanım özelliğinin olması. Otomatik engel algılama özelliği sayesinde de çarpışma riskini azaltıyor. Hava filtreleri sayesinde evi daha etkili temizliyor. Bazı modellerde de akıllı navigasyon sistemleri bulunuyor. Bu sayede etkili ve düzenli bir şekilde ev temizliği yapabiliyor. İşte bütün bunlara dikkat ettiğimiz zaman aslında ürünün ne kadar önemli olduğunu da görebiliyoruz.