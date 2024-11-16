Siber dünyada yeni iş imkanları

Siber saldırılar gün geçtikçe şekil değiştiriyor. İnternet kullanım süresi arttıkça yenilikler de beraberinde geliyor. Buna bağlı olarak firmalar büyük ya da küçük olması fark etmeksizin siber güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kalıyor. Artık gelişmiş tekniklere ek olarak farklı sistemlerle saldıran korsanlara karşı, bütün güvenlik duvarları yetersiz kalıyor. Bu sebeple de siber güvenlik uzmanı arayışları devam ediyor. İşinde kalifiye bir eleman bulmak zorlaşmışken yeni nesil bu sektörde kendini geliştiriyor. Bu da son derece mantıklı bir hamle... Artık siber dünyada iş imkanları daha fazla.

FAYDALAR SUNUYOR

Siber uzmanlar, büyük firmalarda ya da küçük şirketlerde çalışabilir. Buna ek olarak korsan saldırılarına karşı güvenlik önlemlerini artırıyorlar, çift faktörlü doğrulamayla girişleri engelliyorlar ve anlık takip sayesinde de zorla girilmeye çalışıldığı anda bilgilendiriliyor. Hatta iş ilanlarına baktığınızda çoğu ilanın içeriğinde siber güvenlikçi, yazılımcı ya da içerik düzenleyicinin arandığını göreceksiniz. Yapay zeka ve makine öğrenimi burada son derece kıymetli. Eğer ikisini çok iyi kullanabilen ve yönlendirebilen varsa mutlaka bu sektörleri değerlendirmeli. Bu sektrün en büyük avantajlarından birisi de aslında maddi olarak iyi şartlar sunması, çalışma alanlarının ve hedef kitlesinin geniş olması, kişiyi her anlamda geliştirebilmesi... Öte yandan enerji, ulaşım, perakende ve üretim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, etkili müşteri hizmetleri sunmak ve uygun maliyetli işletme operasyonları yürütmek için dijital sistemler ve yüksek hızlı bağlantı kullanıyor. Siber güvenlik önlemleri siber saldırılara karşı savunma sağlıyor ve çok fazla avantaj sunuyor.Başlıca avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

. İhlalleri önleme veya maliyetlerini azaltma

. Mevzuata uygunluğu sürdürme

. Gelişen siber tehditlerin etkisini hafifletin

Siber güvenliğin savunma sağlamaya çalıştığı saldırı türlerinin de bilinmesi gerekiyor. Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar sistemlerine farklı yollarla sızan yeni tehditleri kontrol altında tutmak ve etkisini hafifletmek için çabalıyor.

FİDYE YAZILIMLAR

Bunların en çok bilineni ise fidye yazılımları. Bu yazılımlar, kötü amaçlı kişilerin özel ve tüzel kişilerden para sızdırmak için kullandığı bir işletme modelidir aslında. Bir başka saldırı türü de kimlik hırsızlığıdır. Başkalarının özel bilgilerine erişen saldırganlar, bunları kullanarak sahte kimlikler oluşturur ve o hesaplardan para çeker, başkalarına saldırı düzenler. Böyle durumlara engel olunması amacıyla yazılım yükleyen zararlı eklerin indirilmemesi gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse siber saldırılar her geçen gün şiddetini artırırken bununla ilgili önlemlerin mutlaka alınması lazım. Siber dünya büyüyen ve gelişen bir dünya. Bu sebeple kişisel cihazlarımızda bile mutlaka yazılımlar bulunmalı, güvenlik duvarları oluşturulmalı.

Çünkü korsanlar herkesin bilgilerine erişebilecek yöntemlere sahip.