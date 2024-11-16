Taktığınız takıları cilt tonunuza göre belirleyin

Takmayı seçtiğimiz takılar, kim olduğunuz hakkında çok fazla şey söyler. Kişiliğinizi yansıtırken aynı zamanda stilinizi de ortaya koyabileceğiniz güçlü aksesuarlar olarak hizmet ederler. Altın ve gümüş takılar arasında seçim yapmak gerçekten zor bir tercihtir; her iki metal de takılarda en çok tercih edilen ve kendine has güzelliğe sahip metaller arasında yer alırlar. Ancak, bu kararın sadece estetikle ilgili olmadığını biliyor muydunuz? Bu, aynı zamanda kişiliğiniz hakkında başkalarına bilgi veren bir tercihtir. Altın mı gümüş mü tartışması onlarca yıldır devam ediyor; ancak bu tartışma son zamanlarda sosyal medyada da popülerlik kazanmaya başladı. Sosyal medyada, kişinin cilt tonunu analiz ederek doğru takı rengini belirlemeye yardımcı olan filtrelerle karşılaşıyor olabilirsiniz.

CİLT ALT TONU BELİRLEME

Takılarda altın mı yoksa gümüş mü tercih etmeniz gerektiğini anlamak için cilt alt tonunuzu kontrol etmeniz çok önemlidir. Hepimizin cildinde derinin altında bulunan ve tenimizin temelini oluşturan belirli bir alt ton vardır. Alt tonlardan bahsederken, soğuk, sıcak ve nötr olarak ayrım yaparız. Alt tonunuzu bilmek, makyaj, kıyafet ve saç renginizi seçerken de yardımcı olabilir. Peki, alt tonunuzu nasıl belirleyebilirsiniz?

CEVAP BİLEKLERİNİZDE!

Cevap bileklerinizde yatıyor! Damarlarınıza gün ışığı altında bakın. Eğer damarlarınız ağırlıklı olarak mavi veya mor ise, alt tonunuz soğuk olarak kabul edilir ve gümüş takılar sizin için daha uygundur. Damarlarınızda daha çok yeşil veya sarı bir ton varsa, sıcak bir alt tonunuz var demektir ve bu, altın takıların teninizde daha iyi görüneceği anlamına gelir. Eğer damarlarınız mavi ve yeşilin karışımıysa, muhtemelen nötr alt tonlara sahipsinizdir, bu da hem altın hem de gümüş takıların doğal renginizi vurgulayabileceği anlamına gelir.

SICAK VE SOĞUK

Cilt alt tonunuzu bulmanın ek bir yolu da nasıl bronzlaştığınıza bakmaktır. Eğer cildiniz kolayca bronzlaşıyor ve nadiren yanıyorsa, alt tonunuz sıcaktır. Öte yandan bronzlaşmakta zorlanıyor ve kolayca yanıyorsanız, cilt alt tonunuz soğuk olarak kabul edilir.