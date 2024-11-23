Minimalist ruhu İskandinav stili ile yakala!

Minimal, sade, ahşap, modern ve doğal dokunuşlarla ferah bir atmosfer yaratan İskandinav tarzı ev dekorasyonu 2024 yılında iddialı bir dönüş yapıyor. İşlevselliğin ön planda olduğu bu akımda ahşabın güçlü etkisi öne çıkarken tekstil ürünlerinde ise krem, bej, pastel ve soft tonlar bu tarzda çokça kullanılıyor. 1950'lerde çıkmış bir akım olmasına rağmen hala günümüzde sevilip tercih edilen bu dekorasyon stili, sakin ve dengeli öğeler barındırıyor. Belki de işin sırrı minimalizm... Geleneksel düşünülmüş gösterişli mobilyalar ve süs eşyalarının aksine İskandinav dekorasyonda gereğinden fazla eşya göremezsiniz. "Az ama öz!" olmayı vurgulayan tasarımlarda abartıya ve göz yoran eşyalara yer yok. Onların yerine modern, işlevsel ve sade ama bir o kadar da çarpıcı dekoratif eşyalar görebilirsiniz.

SİMETRİK ÖLÇÜLERİN ÖNEMİ

İskandinav ev dekorasyonunda ilk olarak beyaz duvarlar ve mobilyalar gelse de onlara eşlik eden led ışıklar, örgü yastık kılıfları, küçük saksılar, ahşap zeminler ve mobilyalar beyazın yarattığı soğuk etkiyi kırmak için birebir. Son zamanlarda ise bu dekorasyon türüne cesur ve hareketli detaylar eklemek oldukça revaçta. Nötr renklerin hakim olduğu bir odaya rengarenk duvar kağıtları, tablolar ya da dekoratif ürünlerle bir anda bambaşka bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bu akımın bir diğer püf noktası ise simetrik ölçülerden oluşması. Yani çok büyük eşyalar yerine minimal seçimler tercih etmelisiniz. Pamuk, keten, hasır ve bambu gibi doğal malzemeler de bu stilde öne çıkıyor.