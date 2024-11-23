Robotlar insanlar gibi komutları anlıyor

Robotlar artık teknolojinin ne kadar ilerlediğinin en iyi kanıtlarından birisi. Bu sebeple yapılan çalışmaları gerçekten teknolojiye ilgili olanlar yakından takip ediyor. İlk ortaya çıktıklarında bu robotlar ne kadar ilerleyebilir diye düşünülmüştü ama artık durum oldukça farklı. Robotlar, yakın bir zamanda çoğu iş gücünün yerine de kullanılabilecek. Hatta yapay zeka ve makine öğrenimi o kadar gelişti ki iki teknoloji bir araya gelince ortaya inanılmaz gelişmeler çıkıyor. Türkiye'de de çoğu firma yapay zekayı ağırlıklı olarak kullanıyor olsa da her şeye rağmen insan gücünün varlığı vazgeçilemez. Çünkü hatırlatsanız ChatCPT ilk çıktığı zamanlarda çoğu vatandaş ve firma yöneticileri bu sistemi kullanmaya çalışmıştı. Ama kısa süre sonra ChatCPT'nin verdiği cevapların tamamının doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu sebeple her ne kadar teknolojiye güveniyor olsak da onun kontrolünü sağlayacak bir insan gücüne ihtiyaç mutlaka oluyor.

'HER ŞEY DENEYİN PARÇASI'

Yurt dışında sadece robotlar için oluşturulmuş fabrikalar var. Bu fabrikalardan birisi de Çin'de. Geçtiğimiz günlerde robotlardan birisi, diğer robotları da ikna ederek işten kaçtılar. Bu yansıtılan haberdi. Fakat kısa süre sonra fabrikadan yayınlanan yazıda aslında her şeyin bir deneyin parçası olduğu belirtildi. Aslında bütün bunlar genel olarak ele alındığında teknolojinin geldiği nokta gerçekten de şaşırtıcı. Çünkü bir robota verilen komut doğrultusunda böyle bir iletişim başlatarak diğerlerini ikna etmesi, iyi bir gelişme. Diğer yandan yapılan çalışmaların da doğru sonuçlar verdiğinin bir göstergesi. Peki robotlar yakında karşımıza hangi gelişmelerle çıkacak?

TASARRUF SAĞLANIYOR

Bu noktada insanların aklında beliren başka sorular ise 'Robotlar daha ne kadar ileri gidebilir? Bizi işimizden edebilir mi?' Ama az önce de belirttiğim üzere aslında robotlar insanların yerini alabilecek kadar iyi geliştirilen varlıklar değil. Çünkü neticede onlar birer teknoloji ürünü ve en ufak bir hatada hiçbir işe yaramayabilirler. Firmalar da böyle bir riski almak istemez. O yüzden insan gücüne ihtiyaç azalsa da tamamen yok olması imkansızdır. İzlediğimiz bilim kurgu filmlerini göz önünde bulundurduğumuzda bütün yapay zeka ürünlerini yöneten yine insan oluyor. Bu sebeple de yapılan çalışmalar ve anketler de şunu ortaya çıkarıyor: İnsan gücü yeri doldurulamayacak kadar kutsaldır. Yapay zeka özellikle içerik üretiminde dikkat çekiyor. Çoğu firma dışarıdan içerik yazarı çalıştırırken artık buna gerek görmüyor. Çünkü farklı içerik üretimini yapay zeka çok kısa bir sürede yapabiliyor. Firmalara bu durum hem maddi olarak kazanç sağlıyor hem de zamandan tasarruf etme imkanı sunuyor.