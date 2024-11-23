Sezonun öne çıkan parçası platform topuklu ayakkabılar

İster sert ve asi bir hava takının, ister de sofistike ve klas bir çizgide görünümlerinizi yaratın; platform topuklar size eşlik etmeye çoktan hazır. Sonbahar ve kış mevsimlerinin soğuk hava etkisiyle bot ve çizmelerde de sık sık görmeye başladığımız platform topuklarla siz de sezonun nabzını tutabilirsiniz.

SOKAĞIN YILDIZI

Bir süredir trend olan babet ve mini topuklu ayakkabılara meydan okuyan platformlar, stilinizde çok da mütevazı davranmanızı istemiyor. Cesur renkler için büyük bir skala taşıyan bu modeller, sizi ayakkabı dünyasında farklı bir yolculuğa davet ediyor. Klasik siyah veya bej modellerin yükselişinin yanı sıra, canlı renkler ve neonlar da öne çıkıyor. Neon yeşil bir platform topuklu ayakkabı, dolabınızdaki en cesur parça olmaya aday. Şarkıcı Sabrina Carpenter de sahne kostümlerinde tercih ettiği renkli ve taşlı modellerle adeta parlıyor ve trendin liderlerinden biri oluyor. Sokak stilinin yıldızı haline gelen platform topuklu çizmeler, metal aksesuarlarla birleşerek 2024'e damga vuruyor.

SON DAKİKA KURTARICISI

İlham panolarında sık sık yer alan bu görünümler, son dakika stil kararlarının da kurtarıcısı! Farklı stilleri olan cesur moda öncüleri, renk ve model alternatiflerine başvurabilir. Asi ve yenilikçi tarzınızın tamamlayıcısı olan platform topuklunuzda da cesaretinizi konuşturabilirsiniz. Yıldız parçanız olacak bu model sayesinde, sosyal medyada sokak stiliniz çok beğenilecek.

KOMBİN ÖNERİSİ

Nicola Peltz Beckham, platform topuklu ayakkabılara olan düşkünlüğüyle biliniyor. Hatta, gelinliğinin altına da bu modeli tercih etmişti. Nicola'nın günlük görünümlerinden esinlenerek siz de oversize blazer ve kot pantolonla platform topuklarınızı birleştirerek hem rahat hem de çarpıcı bir tarz elde edebilirsiniz. Dengeli bir görünüm için bol paça tercih edebilir ve pantolonunuzun paçalarının topukları hafifçe kapatmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik, gece görünümlerinizde de platform topuklulardan destek alabilirsiniz. Yüksek bir topuk boyu tercih ederek gösterişli bir duruş sergileyebilirsiniz. Mini elbiselerinizin altına giyeceğiniz çizmeler, stilinizi yükseltecektir.

YUMUŞAK VE SICAK

Kışın favorisi olan bir diğer platform modeller ise tüylü ve yumuşak botlar! Ayaklarınızı soğuktan koruyan bu modeller, kombinasyonlarınıza da konfor ve sevimlilik katacaktır.