Sonbahara veda zamanı

Sonbahar mevsimine de veda zamanı geldi çattı. Yapraklar önce sarı ve kızıla döndü sonra da bir parçası oldukları ağaçlara bir bir veda etmeye başladı. Kimine göre, sonbahar hem sondur, hem bahar. Gerçekten de, bir döngünün içine sıkışmış, çelişkilerle beslenen büyük bir mesele midir sonbahar? Hazan ve hüzündür aslında neşe çok derinlerde kalsa da... Çoğumuz sonbaharın ardından kış mevsiminin de sinsice geldiğini düşünürüz. Gerçekten aniden mi yoksa göstere göstere mi gelir kış... Belki de bile bile görmek istemeyiz gelişini ne dersiniz? Artık doğanın kış uykusuna hazırlanmaya başladığı hazan mevsiminin son günlerinde size görsel şölen sunacak en güzel rotaları YENİ ASIR okuyucuları için derledik.

ABANT

Sonbaharın en güzel, en doyumsuz rotalarından biri olan Abant, sadece sonbaharda değil aslında dört mevsim boyunca sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Tertemiz bir göl eşliğinde bol oksijenli dağ havası almak isteyenler için Abant eşsiz bir rota. Abant, Bolu'nun yaklaşık 35 km güneybatısında yer alıyor. Huzur içinde, doğayla baş başa kalmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. Muhteşem manzarası eşliğinde göl üzerinde yapacağınız sandal gezisi de keyfinize keyif katacaktır.

UZUNGÖL

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biridir. Sonbaharda ziyaretçilerini müthiş doğal güzelliklere buluşturan Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunuyor. Özellikle doğa aktiviteleri ve büyüleyici göl manzarasıyla ön plana çıkan bu güzel beldede Haldizen Yaylası sonbaharın tüm güzelliklerini size yaşatıyor .Göl kenarında doğa yürüyüşü yapabilir, Uzungöl'ün kalan güzelliklerini eğlenceli bir şekilde keşfedebilirsiniz.

BİRGİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi, yüzyıllık tarihi konakları, sahip olduğu kültürel birikimi ve görülmesi gereken tarihi yapıları ile sonbaharda ziyaret edebileceğiniz rotalardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Birgi Bozdağ'ın bol oksijenli havası ve güzelliği ile sizleri büyüleyecek. "7 Bölge 7 Kent" projesi kapsamında bulunan Birgi, kendine has mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

TİRİLYE

Bursa'nın bakir kalmayı başarabilmiş nadide yerlerinden biri olan Tirilye, Marmara Bölgesi'nin en gözde rotalarından. Sonbaharda oldukça keyifli bir gezi vaad eden Tirilye'de, doğa ve tarihin tadını doyasıya çıkaracağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Tirilye'nin tarihi evleri arasında kaybolurken bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın.

SİNOP

Yakın bir zamana kadar Sinop, yaz aylarında tercih ediliyordu. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri öyle bir nam yaptı ki, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayan şehirlerimizden biri haline geldi. Sinop şüphesiz sonbaharda da çok güzel. Türkiye'nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, bu mevsimde yerini doğa yürüyüşçülerine bırakıyor.

SAFRANBOLU

Karabük sınırları içinde bulunan Safranbolu, 1994 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Yıllara meydan tarihi konakları, şirin sokakları, tarihi çarşısı ve 19. yüzyıl Türk toplum yaşantısının kültürünü yansıtan Safranbolu, kısa zaman içerisinde görülmesi gereken değerlerimizden biri.

YEDİGÖLLER

Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Yedigöller, sonbaharı yaşamak için adeta biçilmiş kaftan. Yedigöller, isminden de anlaşıldığı üzere İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Deringöl, Seringöl, Kurugöl ve Büyükgöl'ün bulunduğu bir bölge. Bu göller arasında doğa yürüyüşü yapmak ise Yedigöller'de yapılacak en güzel aktivitelerden biri.