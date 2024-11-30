Fotoğrafçının objektifine Kızılgerdan kuşu takıldı

Manisa'da Kuş ve kelebek gözlemcisi aynı zamanda doğa fotoğrafçısı Osman Fidan, Uncubozköy'de bulunan gölet alanında genelde Avrupa'nın kuzeyinde üreyen yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz olan ve çok nadir görülen Kızılgerdan ya da Nar bülbülü olarak bilinen kuş türünün fotoğrafını çekti. Kuş ve kelebek gözlemcisi olan Osman Fidan, bu kuşu çekmek için uzun bir zaman beklediğini ifade ederek, "Bu iş zaman ve sabır isteyen bir durum. Bu kuş genelde ülkemizde kış ortaya çıkar. Bu kuş göç eden bir türdür" dedi.

NAR BÜLBÜLÜ OLARAK DA BİLİNİYOR

Kızılgerdan ya da Nar bülbülü (Erithacus rubecula), Uzunluğu 14 cm, sırtı sütlü kahverengi, yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz. Avrupa'nın kuzeyinde üreyen Kızılgerdan kışı Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da geçirir.

Kızılgerdan başta Karadeniz, Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere Türkiye'nin orta ve kuzey kesimlerinde uygun yaşama ortamı olan yerlerde ürer. Kışın Türkiye'nin güneyinde de görülür. Ilık ya da serin iklimlerde yaşarlar. Manisa'da parklarda cami havlularında orman da özellikle Uncubozköy gölet civarında görmek mümkündür.