Bu kitaplar kışın içinizi ısıtacak

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, kitapseverler için, bu yılın en çok satılanlarından kış temalı kitaplara ve yeni bir yıla hazırlanırken motive edip umut verecek olanlara geniş bir seçki hazırladı. İşte D&R'ın onbinlerce kitap arasından seçtikleri... EN ÇOK SATANLAR ARASINDA

Bu yıl tam 32 bin 385 yeni kitap çıktı. Onbinlerce yeni kitap içinden bu yılın en çok okunan kitapları arasında 2019 yılında okuyucuyla buluşan Pierre Franckh'in kaleme aldığı Rezonans Kanunu oldu. Eğer raflar arasında gezinip doğru kitabı seçmekte zorlanıyorsanız ve hala okumadıysanız bu kitabı okumadan yeni yıla girmeyin.

KIŞ TEMALI ESERLER

Kış temalı kitaplar denilince akla ilk gelenler arasında Orhan Pamuk'un Kar adlı kitabı bulunuyor. Kar yağışının sessizliğinde, toplumsal ve bireysel kimlik çatışmalarını anlatan, Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden Kar, kentte ve insan ruhunda düşen beyaz örtü gibi işlenmiş.Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin Beyaz Geceler'i ise Petersburg'un mistik atmosferinde geçen, yalnızlık ve aşkın kesiştiği bir hikaye sunuyor.

Charles Dickens'ın müthiş eseri Bir Noel Şarkısı, yeni yıl ruhunun insani değerlerini ve dönüşümün gücünü anlatan klasik bir roman. Soğuk Petersburg'un karanlık sokaklarında geçen insani bir dramayı anlatan Palto ise Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınmış, bürokratik sistemin insani değerler karşısındaki acımasızlığını anlatan, insanlık onurunu merkeze alan etkileyici bir novella. Ve tabi ki Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu ile Italo Calvino'nun okuma eylemi üzerine kurgulanmış, edebiyatın sınırlarını zorlayan deneysel romanını okumadan kış geçmez.

MOTİVASYON KAYNAKLARI

Joseph Murphy'in kitabı Bilinçaltının Gücü, okuyucularına bilinçaltını nasıl programlayacaklarını öğreten, hayat rehberi niteliğinde bir kitap. Psikoloji ve kişisel gelişim alanında en iyi eserlerden biri olarak değerlendiriliyor. Seni Yoran Her Şeyi Bırak, manipülasyonları daha kolay fark etmenizi ve bu sayede kendi gücünüzü keşfetmeniz için rehber niteliğinde bir kitap.

Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler isimli kitabını okumadıysanız mutlaka bir şans vermelisiniz. Ünlü psikolog "Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye var mısınız?" diyor. Miraç Çağrı Aktaş'ın Senden Bir Tane Daha Yok adlı kitabı ise şöyle başlıyor. "Varlığın kendine armağan olsun, başkalarına köle değil."