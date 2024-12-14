Seferihisar’ın gözdesi karakılçık buğdayı

İzmir Seferihisar'da bir avuç atalık tohumla başlayan karakılçık buğdayının hikayesi, 13 yılda binlerce dönüme ardından ülke sınırlarını da aşarak neredeyse dünyanın dört bir yanına ulaştı. Yüzlerce yıllık evrimsel süreçte günümüze kadar gelebilen ve binlerce yıllık tarım tarihinde nesli tükenmek üzereyken Seferihisar'da tekrar keşfedilen bu buğday türü, besleyici ve doyurucu özelliği ile karakılçık ekmeği olarak sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Düzenli ve ölçülü tüketimde insan vücuduna da fayda sağlayan karakılçık buğdayının ilçe belediyesinin girişimleri ile Türk patent ve Marka Kurumu'nca 'Topan karakılçık buğdayı' ismi ile coğrafi işaretle de tescillenmesi gelecek kuşaklara aktarılmasının önünü açmış oldu.

GENETİĞİ BOZULMAMIŞ NADİR BİR TAHIL

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak Türkiye'nin ilk 'Sakin Şehir' unvanının başkenti olarak kabul edilen Seferihisar, tarım, turizm ve gastronomi alanında hem güzelliklerini hem de tarım ürünlerini önemli bir marka haline getirmek için emin adımlarla ilerliyor. Bu ürünlerin başında da tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve insanıne n temel besin kaynaklarından biri olan buğday çeşitlerinden karakılçık buğdayı geliyor. Buğday başaklarındaki siyah renkli kılçıklardan dolayı 'Karakılçık' olarak adlandırılan bu buğday türünün diğer buğday türlerine göre daha sert ve zor öğütülür biçimde olması nedeni ile kıymetli olduğub elirtiliyor. Çağdaş insan biyolojisine uyumlu besin değerlerini muhafaza eden ve genetiği bozulmamış nadir bir tahıl ürünü olan karakılçık buğdayı, düzenli ve ölçülü tüketimde insan vücuduna da fayda sağlıyo. rSeferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, son dönemde en çok satılan ürünlerden biri olan ata ekmeğinin unu olan ata buğdayının kendi girişimleri ileT ürk patent ve Marka Kurumu'nca 'Topan karakılçık buğdayı' ismi ile coğrafi işaretle de tescillendiğini söyledi.