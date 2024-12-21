Geleceğin teknolojisi: Makine öğrenmesi

Geleceğin teknolojisi olarak da tanımlayabileceğimiz makine öğrenmesi, zaman ilerledikçe gelişmeye devam ediyor. Makine öğrenmesi (ML), verilerden anlamlar çıkararak bilgisayarın kendi kendine öğrenmesini sağlayan bir yapay zeka dalı olarak biliniyor. Yapay zeka ve ML bir arada çalıştığında ortaya durdurulamaz bir teknoloji çıkıyor. Sistem veriler hakkında tahminde bulunuyor ya da belli bir sınıflandırma yapıyor. Aynı zamanda gelen e postları da kendi içinde kategorize edebiliyor. Böylece çalışanların ve firmaların sistemlerini düzenliyor, onların zamandan tasarruf etmelerini de sağlıyor. Peki bu kadar önemli bir teknoloji nasıl uygulanıyor? Makine öğrenmesi uygulamaları çeşitli metotların kullanımıyla oluşturuluyor. Süreç ise modelin ihtiyaç duyduğu özellikteki verileri toplayarak başlıyor. Ardından sistem düzensiz verileri düzenli hale getiriyor. Veriler hazırlandıktan sonra, eğitim ve test gruplarına ayrılıyor. Uygulama ihtiyaçlarına göre uygun makine öğrenmesi algoritması seçiliyor. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra, model test verisiyle değerlendiriliyor ve performansı ölçülüyor. İşte bütün bu süreç tamamlandığında makine öğrenimi ve yapay zeka da bir arada kullanılıyor.

GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI

Bu noktada merak edilen bir başka konu da makine öğreniminin günlük hayatta kullanım alanları... Çünkü biz her ne kadar görmesek de makine öğrenimi gerçekten de her alanda karşımıza çıkıyor. Günümüzde pek çok alanda makine öğrenmesi tekniklerinden faydalanıyor. En iyi örneklerden birisi ise şu şekilde: Sağlık alanında kanser, diyabet gibi hastalıkların görüntü işleme teknikleriyle erken teşhisine yardımcı oluyor. Finans ve bankacılık alanında dolandırıcılık tespiti gibi konularda, hukuk alanında doğal dil işleme yöntemiyle dava dosyalarını sınıflandırmada kullanılıyor. Eğitim, ulaşım ve tarım gibi birçok alanda da yine karşımıza çıkıyor. Öte yandan giyilebilir teknoloji için de makine öğrenmesi kullanılıyor.

BEKLENEN SORUNLAR

Makine öğrenmesinin hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olması, iş gücü açısından otomasyonlaşma ve insan iş gücünün gereksiniminin değişmesine sebep oluyor. Bu durumda da aslında bazı etik sorunlar da bekleniyor. Bu sorunlar gerçekten de önem arz ediyor. Uzmanlar bu teknolojiyle ilgili olarak kişisel veri güvenliği ve mahremiyet gibi konuları tartışmaya açıyor. Makine öğrenmesi sadece bugün değil, yarında dünyamızda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Ancak bu fırsatların topluma en iyi şekilde hizmet etmesi için sorumluluklarımızı unutmamamız gerekiyor. Bu sorumluluk da yalnızca mühendislerin değil, hepimizin omuzlarındadır. Çünkü siber saldırganlar her yerde ve hepimizin verilerini çok iyi koruması gerekiyor.