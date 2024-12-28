SON zamanlarda tanınmaya başlayan yüz tanıma sistemlerinin temelleri aslında 1960'lı yıllarda atıldı. Otomatikleşmiş bir sistem olmamasından dolayı normalden daha fazla insan girdisi yapılması gerekiyordu. Bu nedenle sistemin gelişimi de aksıyordu. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile yüz tanıma sistemleri de bir üst seviyeye ulaştı. Öncelikle havaalanı gibi halka açık alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan yüz tanıma sistemi, video kamera ile çeşitli görüntüler elde ederek veri tabanına kaydettiği bilgiler ile bu görüntüleri karşılaştırıyor.

ÇALIŞMA MANTIĞI

KARŞILAŞTIRILAN görüntüler alın genişliği, burun uzunluğu ve çene yapısı gibi herkeste farklı olan özellikler açısından değerlendiriliyor. Eski dönemlerde kameraların çözünürlüğü düşük olduğu için istenen görüntü yakalanamıyor ve eşleştirme yapmak zorlaşıyordu. Ancak günümüzde yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde yüz tanımlaması artık çok daha rahat bir şekilde yapılabiliyor. Geçiş güvenliğine önem veren tüm özel ve kamu kurumlarında kullanılabilen yüz tanıma sistemleri sayesinde yalnızca giriş yapması istenen ve sisteme tanımlanan kişilerin geçişine izin veriliyor. Bu sayede tam bir güvenlik sağlanmış oluyor.

Peki böylesi bir sistem daha ne kadar geliştirilebilir ve ne kadar fayda sunabilir? Aslında bu sorunun cevabı uzmanlar tarafından da tam olarak bilinmiyor. Çünkü teknoloji her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Öte yandan biraz daha teknik açıklamak gerekirse tercih edilen cihazlar önce en uygun yerlere monte ediliyor. Cihazın güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalmaması gerekiyor. Bu sebeple de personeller tarafından en uygun yer belirlemesi yapılmak zorunda. Bu süreç, güvenlik önlemi için önemli. Özellikle bankalarda, büyük firmalarda ve teknoloji şirketlerinde oldukça yaygın kullanımı mevcut. Giriş kartları ve parmak izi girişlerinin yanı sıra yüz tanıma sistemleri gerçekten de siber korsanlara ya da kötü niyetli kişilere karşı iyi bir güvenlik duvarı oluşturuyor.

AVANTAJLARI NELER?

YÜZ tanıma sistemi çok fazla avantajı da beraberinde getiriyor. Herkesin farklı bir karakteristik yüz şekli olduğu düşünülerek geliştirilen yüz tanıma sisteminin kurulumu ve çalıştırılması son derece basit. Bu sistem ile alakalı bazı uygulamalar da var. Telefonlardaki mağazaya girdiğinizde orada yüz değiştirme, yüz tanıma gibi bazı uygulamalar göreceksiniz. Buradaki uygulamalar, sizin görsel bilginizi alıyor ve bir başkasının vücuduna yerleştiriyor ya da 3D animasyonlara dönüştürüyor. İşte bunun gibi çalışmalar bazen eğlenceli gibi görünse de aslında çok da faydalı değildir. Çünkü yanlış kişilerin eline geçerse, o zaman görsel verileriniz kötü amaçlar için kullanılabilir.