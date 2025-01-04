Haritaların teknolojisi

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde, çözülemeyen bir cinayet için haritalar kullanıldı. İyice incelendikten sonra olay daha iyi çözüldü. Çünkü son derece gelişmiş olan harita teknolojisi sayesinde her şey ortadaydı. İşte bu üzerinde durulması ve gerçekten de değerlendirilmesi gereken bir konu Bütün dünya teknoloji çağına evrilmiş bir durumda. Türkiye'de ve yurtdışında neredeyse tüm ülkelerde teknoloji son hızla ilerliyor. Harita sistemleri de gelişen alanlardan birisi.

Çok uzun yıllardır kullanılan bu haritalar artık 3D modelleme yapıyor ve her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Uydudan çekilen fotoğraflar eskiden olduğu gibi bulanık ve flu değil. Onun yerine tam bir fotoğraf gibi karşımızda yer alıyor ve görseller de oldukça kaliteli. Öte yandan yapay zeka da özellikle mühendisler, müteahhitler ve mimarlar için faydalı olacak 3D modellemeyle birlikte dijital haritalar oluşturuyor. Bunlar da son derece kıymetli çalışmalar. Çünkü yapay zeka sayesinde her şey daha net oluyor ve özellikle projeler söz konusu olduğunda görsellik değer kazanıyor.

FOTOĞRAFLAR ELE VERDİ

ŞİMDİ gelelim asıl konumuza. Yurtdışında geçtiğimiz günlerde haritalar kullanılarak bir cinayet çözüldü. Çevrimiçi harita hizmetlerinden birisinin sokak görünümü sayesinde İspanya'nın bir köyünde çözülemeyen cinayet, fotoğraflama sayesinde açıklığa kavuştu. Bu büyük ipucu sayesinde bir yıldır çözülemeyen cinayetin gizemi ortadan kalktı. Bu olay aslında teknolojinin geldiği noktayı fazlasıyla iyi bir şekilde gösteriyor.

DOĞRU ZAMANDA KULLANILMALI

OLAY şu şekilde gerçekleşti: Soruşturmayı yürüten polisler çevrimiçi hizmetlerde ipucu aramayı sürdürürken bir kişinin bir çuvalı arabanın bagajına yüklediğini gösteren görüntü fark ettiler. Mevcut konumdaki köyün nüfusu ise birkaç düzine kadar. Bu sebeple de geri kalanı çorap söküğü gibi geldi. İşte, teknoloji doğru kullanıldığında bu kadar faydalı oluyor. Ama yanlış ellere düştüğünde karşı konulamaz ve korku dolu sonuçlarla karşılaşmak da kaçınılmazdır. Bu sebeple teknolojiyi doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak gerekiyor. Haritalar her geçen gün geliştirilmeye devam ediyor. Eğer bu hızla giderse MOBESE kameralarıyla aynı eşdeğere sahip önem sırasında yer alacak. Bu sektörde çalışan uzmanların da aynı şekilde kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji durmuyor ve sürekli değişiyor. O değiştikçe kullanıcıların yöntemleri ve izledikleri yollar da değişiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında yapılan çalışmaların farklı sonuçlar verdiğini de söylemek gerekiyor.