14 Şubat’ın en güzel hali

AŞK HİKAYELERİ

Yıllar geçse de eskimeyecek bir Jane Austen klasiği Gurur ve Önyargı, derin bir aşkı ve insan ruhunun karmaşık duygularını anlatan ölümsüz eser Kürk Mantolu Madonna, Franz Kafka ve Milena Jesenska arasında yaşanan aşkı konu alan mektuplardan oluşan Milena'ya Mektuplar ve Dostoyevski'nin işlediği aşk hikayesiyle okuru sarıp sarmaladığı Beyaz Geceler; sevginin bin bir halini sayfalara sığdıran hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.

ŞARKILAR SİZİ SÖYLER...

Frank Sinatra'nın unutulmaz sesiyle Songs For Swingin' Lovers, Taylor Swift'in modern aşkın heyecanını yaşattığı Lover albümü, Paris'in romantik sokaklarına davet eden L'amour a Paris, cazın romantik ritmini her şarkıda hissettiren The Very Best of Jazz Love Songs, İlhan İrem'in zamansız aşk şarkılarından oluşan Sevgililer Günü ve Ferdi Tayfur'un duygusal bir yolculuğa çıkardığı İnsan Sevince plağı; Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için her zevke hitap eden bir seçki sunuyor. Genellikle müzik tutkunlarının tercih ettiği pikaplar, dijital müziğin kolaylığını geride bırakarak nostaljik bir müzik deneyimi yaşatırlar. Doğru seçilmiş bir pikapsa, bu aşk notalarının keyfine varmak için en güzel hediye olacaktır.

ANILAR VE FOTOĞRAFLAR

Birlikte baktığınız güzel anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesinden güzel bir hediye olabilir mi? Kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesiyle Mini kameralar, sevdiğiniz kişiye güzel bir hobi kazandırırken aynı zamanda birlikteliğinizi belgeleyen en güzel anlarınız için muhteşem bir arşiv oluşturmanızı sağlayabilir.