Edebiyat eserlerinden esinlenen ünlü tablolar

Mitolojik anlatılar, Shakespeare'in trajedileri, masallar ve destanlar, sanat tarihinde sayısız kez yorumlandı, her sanatçı kendi bakış açısını eserine yansıttı. Bu yazımızda, edebiyat eserlerinden esinlenen tablolar nelermiş inceleyerek, edebiyat ile sanatın nasıl kusursuz bir uyum içinde dans ettiğini keşfedeceğiz. İşte edebiyat eserlerinden esinlenen tablolar...

İKARUS'UN DÜŞÜŞÜ

Edebiyat eserlerinden esinlenen tablolar listemize başlıyoruz. İkarus'un hikâyesini bilmeyen var mı? Hani şu kanatlarını takıp gökyüzüne süzülen, sonra da babasının "Oğlum dikkat et, çok yükselme!" uyarısını dinlemeyip güneşe fazla yaklaşıp yere çakılan İkarus... Evet, işte o efsane! Ama Pieter Bruegel'in İkarus'un Düşüşü Sırasında Bir Manzara adlı tablosuna bakınca, beklediğiniz büyük trajediyi göremiyorsunuz. Resimde ana odak noktası bir çiftçi, sahilde günlük hayatına devam eden insanlar ve yelkenli bir gemi. Eee, İkarus nerede? Çok dikkatli bakmazsanız fark edemezsiniz bile! Suya düşerken yalnızca iki bacağı görünüyor. Bruegel burada ustaca bir mesaj veriyor: Büyük trajediler, bazen dünyanın geri kalanı için sıradan bir gün olmaktan öteye gitmez. Koca bir efsane yaşanıyor ama çiftçi tarlasını sürmekten, balıkçı ağ atmaya devam etmekten geri durmuyor.

OPHELIA

Geldik sanat dünyasının en hüzünlü ve etkileyici tablolarından birine: Ophelia. Shakespeare'in Hamlet oyunundan fırlayan bu karakter, aşkın ve deliliğin en saf hâlini simgeliyor. Sevdiği adam Hamlet'in dengesiz hareketleri ve babasının öldürülmesi Ophelia'yı tamamen paramparça ediyor. Sonunda, aklı bulanık bir hâlde bir nehirde can veriyor. Sir John Everett Millais'in bu tabloyu yaratırken ne kadar ince düşündüğünü görmek zor değil. Ophelia, suda süzülerek ölüme doğru giderken bile sanki içinde hâlâ bir huzur varmış gibi görünüyor. Ellerini suyun yüzeyinde zarifçe kaldırmış, etrafındaki çiçekler bile onun trajik ama zarif ölümünü tamamlayan detaylar hâline gelmiş. Saçları suyun akışıyla ahenk içinde ve yüzü neredeyse heykelsi bir duruluğa sahip.

ALICE HARİKALAR DİYARINDA

Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında adlı romanı, herkesin hayatında en az bir kez duyduğu o büyülü dünyayı anlatıyor. Alice'in beyaz tavşanı takip etmesiyle başlayan macera, tuhaf karakterlerle tanışmasıyla devam ediyor. Ama belki de en ikonik sahnelerden biri, Şapkacı, Mart Tavşanı ve Uyuyan Fare'nin düzenlediği "Çılgın Çay Partisi". Bu sahneyi, sürrealizmin ustası Salvador Dali; harika bir şekilde resmetti. Dalí'nin yamuk saati, Şapkacı'nın "zamanı öldürdüğü" fikrini somutlaştırıyor. Bir çaydanlık ve üç fincanın bulunduğu bir masa, tuhaf ama tanıdık bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, ağacın dallarında uçuşan kelebekler, Alice'in karşılaştığı tırtılın ona sorduğu felsefi soruları hatırlatıyor.

DON KİŞOT

Miguel de Cervantes'in Don Kişot adlı eseri, şövalyelik kavramına tutkulu bir şekilde bağlanan bir adamın trajikomik maceralarını anlatıyor. Bu kült eserin belki de en ikonik tasvirlerinden biri, Pablo Picasso'nun Don Kişot çizimi. İlk bakışta basit, hatta çocuksu gibi görünen bu eskiz, aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Picasso, basit ama etkileyici bu çizimiyle, Don Kişot'un romantik hayallerle dolu ama gerçek dünyayla çelişen mücadelesini tam anlamıyla yansıtıyor!

MACBETH'İN ZİYAFET SAHNESİ

Shakespeare'in Macbeth oyunu tam bir entrika ve ihanet hikâyesidir. Kral olmak için elinden geleni ardına koymayan Macbeth, dostlarını bile gözünü kırpmadan harcar. Ama bazı şeyler peşinizi bırakmaz! James Maclise'in Macbeth'in Ziyafeti tablosu işte tam da bu noktada devreye giriyor. Macbeth, en yakın arkadaşlarından biri olan Banquo'yu öldürdü ama ziyafet masasında onun hayaletiyle karşılaşınca beti benzi atıyor! Hayaleti sadece kendisi görüyor, konuklar hiçbir şey fark etmiyor ama Macbeth'in dehşet dolu yüzü her şeyi anlatıyor