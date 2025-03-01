Yıllara meydan okuyan değirmen

Manisa'nın Demirci ilçesinde Dedesi Halil Yetiş'ten yadigâr kalan 210 yıllık değirmen ve babası Mehmet Yetiş'ten miras kalan 2 değirmen taşı ile 50 yıldır çalıştırıyor. Sevinçler mahallesine 3 kilometre mesafede bulunan ve 210 yıldır ayakta duran tarihi su değirmeni kış mevsiminde buğdayları öğüterek un haline getiriyor.

Değirmenci Mustafa Yetiş sabahın erken saatinde yürüyerek değirmenin gittikten sonra traktörlerle gelen buğdayları teslim aldıktan sonra gün boyu çalışıyor. Değirmenci Yetiş derenin soğuk olması dolayısıyla yaktığı odun ateşinde gelen müşterileri için çay demleyerek üşümemeleri için çay ikramında bulunuyor. Yaz mevsiminde derelerde su olmaması dolayısıyla çalışmayan değirmen Ekim ayında derelerde suların yükselmesi ile Mart ayına kadar çalışıyor.

'50 YILDIR YAPIYORUM'

Değirmenciliği zor bir meslek olduğunu söyleyen Mustafa Yetiş, "Tahıl öğütecek olanlar beni ararlar gelirim değirmenimi sabahın erken saatlerinde. Yürüyerek gelirim değirmene bazen iş yoğun olursa traktörle gelirim. Birçok yerden buğday öğütmeye gelirler. 1 çuval buğdaydan 60 kilogram un çıkar. Parası olan para verir veremeyen hak verir. Hak dediğimiz öğütülen undan 1 tas verirler. Değirmenciliği 50 yıldır yapıyorum. Bu mesleği heves eden yok. Fabrika unlarına göre bu daha güzel ve kaliteli olur. Kepeği ile birlikte un öğütüldüğü için tüm vitamini içinde yer alıyor. Sağlık bir şekilde un almak isteyenler geliyorlar. Her çeşit buğday değirmende öğütüyorum. İyi bir un olması için buğdayın tam olarak kurutulması lazım. Ambar oluktan gelen su savağın içinden geçerek değirmeni döndürür.

'DOĞAL UN YEMEYE ALIŞIĞIZ'

Eskiden daha çok çalışırdık. Şimdiki nesil maalesef rağbet göstermiyor. Rahmetlik babamdan kalan taşlarla döndürüyorum değirmeni. Balıkesir'den almıştık. 50 yıldır aynı taşlarla çalıştırıyorum" dedi. Ören mahallesinden İbrahim Kesgin ise, "Yıllardan tarlalarımızdan kalkan buğdaylarımızı getirerek su değirmenin de öğütürüz. Doğal un yemeye alışığız. Buradan öğütülen undan talep edenler oluyor. Buradaki undan ekmeğimizi yaparız, evdeki hamur işleri buradan yapılan undan yapılır. Tarladan buğdayımızı kaldırdıktan sonra eleriz. Eledikten sonra derede yıkar kurutur sonra da un yaptırmak için değirmene getiririz" dedi.