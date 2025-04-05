Tuğçe hayalini gerçege dönüştürmek istiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Tuğçe Yıldız, herhangi bir mesleki eğitim almadan tamamen kendi yeteneğiyle hediyelik eşyalar, oyuncaklar ve figürler tasarlıyor. Tasarladığı ürünler ise kesinlikle kimyasal madde içermiyor. Yıldız, bu ürünleri hobi olarak yapmaya başlasa da gelecekte kendi işyerini açarak hayalini gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.Tuğçe Yıldız, yaklaşık 6 ay önce bir arkadaşının tavsiyesiyle bu işe başladı. Çocukluk yıllarından beri el becerisiyle dikkat çeken Yıldız, internet üzerinden izlediği videolar sayesinde tasarım konusunda kendini geliştirdi. Heykel, seramik gibi ürünlere olan ilgisini, daha geniş bir yelpazeye yayarak hediyelik eşyalar, oyuncaklar, saatler ve kişiye özel tasarımlar yapmaya başladı.

'İLGİM HEP VARDI'

Bu işi yapmaktan büyük bir keyif aldığını belirten Yıldız, "Küçük yaşlardan itibaren el becerim vardı. Bu yüzden seramik ve heykel yapımına ilgim büyüktü. Daha sonra arkadaşımın önerisiyle farklı tasarımlar yapmaya başladım. Yaptığım ürünler çevremde büyük ilgi gördü ve beğenildi. Talepler doğrultusunda çeşitli tasarımlar gerçekleştiriyorum. En büyük hedefim bir işletme açarak bu hobimi profesyonel bir seviyeye taşımak. Umarım bu hayalimi en kısa zamanda gerçeğe dönüştürebilirim" dedi.

'KİMYASAL İÇERMİYOR'

Yıldız, ürünlerinde insan sağlığına zarar vermeyen PLA filament kullandığını belirtti. "Ürünlerimiz kesinlikle kimyasal içermiyor ve insan sağlığına zararsız. PLA filament, biyolojik olarak parçalanabilir ve hatta yenilebilir bir malzeme. Bu yüzden ürünlerim güvenle kullanılabilir." ifadelerini kullandı. Tasarladığı ürünleri Threedy_ magic adlı Instagram sayfasında paylaşan Yıldız, tasarımlarını çevresindeki kişilere hediye ettiğini ve ilerleyen dönemde bu işi daha büyük bir yere taşımak istediğini belirtti.