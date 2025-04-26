Moda dünyasında hiçbir şey tamamen yeni değil; her adım geçmişin izlerini taşır. Son dönemde podyumları ve sokak modasını kasıp kavuran uzun burunlu ayakkabılar, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel bir geri dönüş. İşte tam da böyle bir an yaşıyoruz: upuzun sivri burunlar geri döndü -hem de Orta Çağ'dan fırlamış gibi. 2025-26 Sonbahar/ Kış podyumlarında da tam olarak bu yaşandı.

GÜCÜN SİMGESİ

Dev markalar, adeta Orta Çağ'dan fırlamış gibi duran uzun burunlu ayakkabılarla karşımıza çıktı. Aslında Orta Çağ Avrupası'nın ihtişamlı ve bir o kadar da absürt modası yeniden yorumlandı. 14. yy'da ortaya çıkan ve 15. yy'da zirveye ulaşan ayakkabının burnuna poulaine, tamamına ise cracow adı veriliyordu; o dönemin statü sembollerindendi. Ne kadar uzun, o kadar asil.

Dönemin gençlerinin yaşama sevincini cesur kıyafetlerle kutladığı bir zamandı. Burun kısmı o denli uzatılıyordu ki, bazen zincirle dizlere bağlanıyor, yürümeyi bile zorlaştırıyordu. Bu ayakkabılar, aristokratların alt sınıflardan farklılaşma çabasının adeta bir moda silahıydı. Günümüzde ise benzer bir durum söz konusu. Sivri burunlu stilettolar; zarafetin, gücün ve biraz ukalalığın simgesi. Modaevleri bu nostaljik formu geleceğin malzemeleri ve postmodern tasarım diliyle harmanlayarak yeniden vitrine taşıdı. Uzun burunlu ayakkabılara, her seferinde farklı bir anlam yüklense de ortak bir noktaları var, o da dikkat çekmek. Belki de bu yüzden sosyal medya çağında yeniden sahnede. Garip ve absürt olan artık sadece kabul görmüyor; trend belirliyor. Kimilerine göre fazla iddialı, kimilerine göre ise tam da bu çağın ihtiyacı olan bir stil. Eğer bir gün sokakta poulaine görürseniz -ya da kendinizi bir çiftle vitrine bakarken yakalarsanız- bilin ki tarihin döngüsüne tanıklık ediyorsunuz. Ve evet, garip bakışlara hazır olun; bu ayakkabılar tam da bunun için var.