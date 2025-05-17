Çevrenizdeki enerji vampirlerine dikkat!

Gün içinde birileriyle görüştükten sonra kendinizi yorgun, isteksiz ya da tükenmiş hissediyor musunuz? O zaman hayatınızda bir "enerji vampiri" olabilir. Psikologlar, bu kişilerin farkında olmadan çevresindeki insanların duygusal enerjisini tükettiğini söylüyor. Peki, kimdir bu enerji vampirleri ve onlardan nasıl korunabiliriz? Klinik psikologlar, enerji vampirlerini şöyle tanımlıyor:

HUZURSUZLAR

"Bu insanlar genellikle kendi iç dünyalarındaki huzursuzluğu dışarı yansıtan, sürekli sorunlarından bahseden ve çoğu zaman çözüme değil şikayete odaklanan kişilerdir. Onlarla iletişim kurduğunuzda, karşılıklı bir paylaşım yerine tek yönlü bir boşaltma yaşanır. Bu da duygusal olarak tükenmenize neden olur." Uzmanlara ggöre bu insanlar genellikle kasıtlı hareket etmez; farkında olmadan olumsuz enerjilerini başkalarına aktararak rahatlamaya çalışırlar.

TÜRLERİ BULUNUYOR

Uzmanlar bu kişileri şu şekilde sınıflandırıyor:

Kurban Rolündekiler: Her zaman başına kötü şeyler gelen, her olayda mağdur olan kişiler.

Sürekli Eleştirenler: Hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli olumsuz yorum yapanlar.

Dram Kraliçeleri/Kralları: Basit olayları bile büyük bir trajediye dönüştürme eğilimindekiler.

Rekabetçiler: Başkalarının başarılarını küçümseyen, sürekli yarış halinde olan kişiler.

Pasif Agresifler: Açıkça söylemeyip imalarla eleştiren, suçluluk duygusu yaratmaya çalışan bireyler.