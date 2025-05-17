Ögretmenler yazıp oynadı

Tireli öğretmen Binnur Bakırcı'nın yazdığı ve sadece öğretmenlerin rol aldığı "Tersine Dünya" adlı tiyatro oyunu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini mizahi bir dille sahneye taşıyor.

Kadın egemen bir dünya da erkeklerin içine düştüğü durumu hiç düşündünüz mü? İzmir'in Tire ilçesinde öğretmen Binnur Bakırcı'nın yazıp yönettiği ve öğretmen arkadaşlarının rol aldığı "Tersine Dünya" adlı tiyatro oyunu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini mizahi bir dille sahneye taşıyor. Oyun, izleyicilere çarpıcı bir perspektif sunarken, hem düşündürüyor hem de güldürerek farkındalık yaratıyor.

KADIN EGEMEN BİR DÜNYA

Tiyatroya aşık olduğunu belirten 37 yıllık öğretmen Binnur Bakırcı, "Oyunu kaleme aldıktan sonra yaklaşık 6 ay süresince provalarımız sürdü. Erkek egemen bir dünyada yaşıyor olmamız beni bu oyunu yazmaya itti. Oyunda, 'Tersine olsaydı nasıl olurdu?' sorusunu sahneye taşımak istedim. Ortaya son derece keyifli bir eser çıktı. Toplam 11 kişilik oyuncu kadrosunun yanı sıra dekor ve teknik destek ekip de öğretmenlerden oluşuyor. Bu güne kadar onlarca tiyatro eserini kaleme aldım. Birçoğunda da hem yönetmenlik yapıp hem de rol aldım" ifadelerini kullandı.