Nazarköy’de cam sanatı yeniden hayat buluyor

İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) iş birliğiyle hayata geçirilen "Kemalpaşa Nazarköy'ün İyileştirilmesi ve El Emeği Boncuk İşçiliğinin Desteklenmesi Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekleniyor. Proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) koordinasyonunda ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülüyor.

EĞİTİM PROGRAMI

Projenin temel amacı, Nazarköy'ün simgesi olan nazar boncuğu üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirası yaşatmak. Aynı zamanda özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere bölgede istihdamın artırılması, yenilikçi uygulamalarla Nazarköy'ün bir cazibe merkezine dönüştürülmesi ve yerel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Projenin temel amacı, Nazarköy'ün simgesi olan nazar boncuğu üretimini geleneksel yöntemlerle sürdürerek kültürel mirası yaşatmak olarak belirlendi

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, proje fikrinin oluşumundan itibaren verdiği kararlı destekle Nazarköy'ün bu dönüşüm sürecine öncülük ediyor. Koordinatörlüğünü Dr. Berna Üzelyalçın'ın yürüttüğü projede, geleneksel cam boncuk üretimine çağdaş cam teknikleri entegre edilerek Nazarköy'ün üretim kültürü desteklendi. Cam Sanatları Merkezi'nin kurulmasında, Mert Üngör'ün danışmanlık desteği sürece önemli katkı sağladı.

Ayrıca Ömür ve Fatih Duruerk'in teknik katkılarıyla, açık alevle cam şekillendirme ve cam füzyon atölyeleri kuruldu.

Sanat yönetmeni Ece Bükey tarafından kurgulanan eğitim programı, farklı disiplinlerden sanatçıların katkılarıyla hayata geçirildi. Seramik ve cam sanatçısı Cem Atmaca rehberliğinde cam atölyeleri düzenlenirken, Çiçek Naz Akçor Sarı ve Kübra Düztepe cam mozaik etkinlikleriyle sürece renk kattı. Ayrıca Elif Yatkın tarafından verilen vitray eğitimleri de katılımcıların büyük ilgisini çekti.

YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞTU

Bugün Nazarköy'de yalnızca cam sanatı değil; üretim kültürü, toplumsal dayanışma ve yerel miras da yeniden şekilleniyor.

Proje sayesinde Nazarköy, sadece geçmişine değil, geleceğine de sahip çıkan örnek bir köy kimliğine kavuşuyor.