İzmir’in doğal cennetleri keşfediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların doğayla bütünleşmeleri ve kent ekosisteminin güzelliklerini keşfetmeleri için başlattığı Park'ta Etkinlik Var gezileri tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında temmuz ayı içinde doğa ile iç içe dört etkinlik gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Etkinliklere her yaş grubundan çok sayıda İzmirli katıldı. Gezilerde İzmir Körfezi'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle bölge ekosistemine büyük katkı sağlayan Çakalburnu Lagünü'nde Kuş Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi. Doğal yapısını koruyan lagün, flamingolardan balıkçıllara, uzunbacaklardan tepeli pelikana kadar birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor ve göç dönemlerinde önemli bir konaklama alanı olarak biliniyor.

KÜLTÜRPARK TANITILDI

Bu eşsiz ekosistemde katılımcılar, kuşları doğal yaşam alanlarında yakından gözlemleyerek hem kuş türlerini tanıma hem de sulak alanların korunmasının önemi hakkında bilgi verildi. Güzelbahçe Yelki'de, Olivelo Yaşayan Parkı'ndaki gözlem etkinliğinde katılımcılar park içindeki yürüyüş rotasında, rehber eşliğinde İzmir Yarımadası'na özgü erkence zeytin ormanlarını keşfetti. Etkinlikte Akdeniz bitki örtüsü ve doğal yaşam hakkında bilgiler verilirken, doğa yürüyüşü sırasında çevre bilinci ve sürdürülebilirlik üzerine sohbet edildi. Kültürpark'ta kuş gözlem etkinliğinde ise özellikle şehir içindeki yeşil alanların kuş türleri açısından ne kadar zengin ve önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılar, çeşitli ötücü kuşların gözlemi sırasında ekosistemdeki canlı çeşitliliği hakkında bilgilendirildi.

TOHUMDAN SOFRAYA

İnciraltı Terapi Bahçesi'nde ilk kez düzenlenen "Tohumdan Sofraya" isimli doğa temelli öğrenme etkinliğinde katılımcılar, domates üzerinden tohumdan fideliğe uzanan süreci deneyimledi. Etkinliğe Erasmus programı kapsamında İzmir'de bulunan yabancı öğrenciler de katılarak sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

PROGRAM DETAYLARI

"PARKTA Etkinlik Var" programı yıl boyunca farklı tarihlerde ve lokasyonlarda devam edecek. Etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulmaya devam edecek. Ağustos, eylül ve ekim ayı programları ise şöyle:

3 AĞUSTOS 2025 PAZAR GÜNÜ - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ GÜNÜ - Kültürpark Kuş Gözlem Etkinliği

17 AĞUSTOS 2025 PAZAR GÜNÜ - Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği

6 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

20 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

21 EYLÜL PAZAR GÜNÜ - Kültürpark Kuş Gözlem Etkinliği

12 EKİM PAZAR GÜNÜ - Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği

25 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

26 EKİM PAZAR GÜNÜ Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği.