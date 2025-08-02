Simyacıların hayali gerçeğe dönüşüyor

Antik çağlardan bu yana simyacıların efsanevi hayali olan "altın üretme" fikri, ilk kez modern mühendislik ve nükleer fizik düzleminde teknik bir gerçekliğe kavuşmuş görünüyor. Şirketin açıklamasına göre, tokamak tipi füzyon reaktörü içerisinde yürütülen deneylerde, enerji üretimiyle birlikte cıva-198 izotopu nötronlarla etkileşerek cıva-197'ye dönüşüyor. Bu kararsız izotop, kısa sürede beta bozunması yoluyla doğada bulunan kararlı altın-197 izotopuna evriliyor.

ENERJİ VE ALTIN

Marathon Fusion'un geliştirdiği teknoloji, reaktör kaplamasında kullanılan lityum-cıva alaşımı sayesinde yalnızca altın değil, aynı zamanda füzyon reaktörleri için gerekli trityum yakıtını da eşzamanlı üretebiliyor. Bu da sistemin hem verimliliğini hem de sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırıyor. Ancak şirket, sürecin başarılı olabilmesi için kullanılan cıva-198'in %90 oranında zenginleştirilmiş olması gerektiğini vurguluyor.

545 MİLYON DOLAR

Reaktörden çıkan alaşım, kimyasal yöntemlerle kolaylıkla ayrıştırılarak saf altın elde edilebiliyor. Altının kimyasal olarak pasif ve soy metal olması, bu ayrıştırma işlemini hem kolay hem de düşük maliyetli hale getiriyor. Mevcut altın fiyatları baz alındığında, yılda 5 tonluk üretim yaklaşık 545 milyon dolar değerinde bir ekonomik getiriyi ifade ediyor. Bu gelir, bir füzyon santralinin işletme maliyetlerini ciddi biçimde azaltabilir; hatta füzyon teknolojisinin ticarileşmesini hızlandırabilir.

BİLİMSEL ONAY BEKLENİYOR

Marathon Fusion'un açıklamaları henüz bilimsel olarak hakemli dergilerde yayınlanmış değil. Ancak yöntem doğrulanırsa, bu gelişme yalnızca enerji üretimi açısından değil, stratejik madenlerin kazanımı açısından da devrim niteliği taşıyacak.

Füzyon enerjisinin sunduğu "sınırsız ve temiz enerji" vaadine ek olarak, ekonomik ve endüstriyel alanlarda da yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.