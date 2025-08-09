Ruhsal travmalarla yüzleşme: Chiron retrosu

29 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlamış olan Chiron Retrosu pozisyonu çok önemli! Ta ki 2 Ocak 2026 tarihine kadar; önce kendimizi kucaklamayı öğreneceğiz. Koç temasının getirdiği fiziksel gücümüz, enerjimiz burada iyileşmek için daha belirgin hale gelecek. İyileşmeyen yaralarınız, acılarınız, travmalarınız, terk edilme, değersizlik, reddedilme gibi konular; "İçimde bir şeyler var ama tam kendimi anlayamıyorum." ya da "Beni anlamıyorlar." dediğiniz birtakım şeyler varsa, işte Chiron buraları tedavi etmek için -acının kabullenilmesi ve içsel tedavi sürecinin hızlanması, yani şifalanması konularında- oldukça destekleyici olacak. Chiron retrosu, astrolojide "yaralı şifacı" olarak bilinen Chiron'un geri hareketini ifade eder ve ruhsal yaralarla yüzleşme sürecini simgeler. Bu dönem, geçmişte bastırılmış acıların gün yüzüne çıkması, kendini ifade etme zorlukları ve aidiyet duygusuyla ilgili temaların ön plana çıkmasıyla karakterizedir. Chiron'un Koç burcundaki retrosu, cesaret, mücadele ve kimlik temalarını gündeme getirir. Bu süreçte, kişisel sınırların ihlali, kendini ifade etme zorlukları ve aidiyet duygusuyla ilgili yaralar ön plana çıkabilir. Koç burcunun etkisiyle, bireyler daha önce fark etmedikleri korkularla yüzleşebilir ve bu korkuları aşmak için adımlar atabilirler. Chiron retrosu, aynı zamanda başkalarına şifa verme yeteneğini de vurgular. Kendi yaralarımızla yüzleşerek, başkalarına da rehberlik etme kapasitemiz artar. Bu dönem, kişisel gelişim ve dönüşüm için önemli bir fırsattır.

ŞİFALANMA FIRSATI

Chiron retrosunun etkileri, doğum haritasındaki yerleşimlere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Koç burcunda doğanlar, bu retrosu daha yoğun hissedebilirken, diğer burçlar da kendi haritalarındaki Chiron yerleşimine göre farklı etkiler alabilirler. Bu süreç, kişisel yaraların farkına varmak ve iyileşme yolunda adımlar atmak için bir fırsattır. Sonuç olarak, Chiron retrosu, geçmişteki yaralarla yüzleşmek, bu yaralardan dersler çıkarmak ve şifalanma sürecine girmek için önemli bir dönemdir. Bu süreçte, duygusal acıları kabullenmek ve onlarla barışmak, kişisel gelişim ve ruhsal iyileşme için anahtar rol oynar.