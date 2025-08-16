Çölmekçi ailesinin mutlu günü

Manşet Türkiye Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hasan Çölmekçi'nin yeğeni, Romanya iş dünyasının tanınan ismi Premier Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çölmekçi ve eşi Rukiye Çölmekçi'nin kızı Selin Çölmekçi, Aygün ve Gül Yüzbaşıoğlu'nun oğlu Hakan Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdi.

Düğün töreni, Türkiye ve Romanya'dan gelen dostların katılımıyla adeta bir aile buluşmasına dönüştü. Spor, sanat, iş ve siyaset dünyasından tanınmış birçok isim bu mutlu ana şahitlik etti.Geceye; Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, KKB Vakfı yöneticisi Albay Sadık Tekeli, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, eski TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay, İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, Manşet Türkiye İmtiyaz Sahibi gazeteci Hasan Çölmekçi, PSD Türkiye Temsilcisi Fatma Carman, Presidential Club ABC Başkanı Gabriel Rasvan Toader, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ural, şarkıcı İsmail Özkan ve eşi gibi çok sayıda değerli isim katıldı.