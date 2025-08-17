Yürüyüşte Japon trendi

Yürüyüş alışkanlığınızı bir üst seviyeye taşımak ister misiniz? Bilimsel olarak desteklenen bir egzersiz protokolü olan aralıklı yürüyüş antrenmanı (Interval Walking Training - IWT), yoğunluğu güvenli bir şekilde artırmanın ve önemli sağlık faydaları elde etmenin basit bir yoludur. Aynı zamanda "Japon yürüyüşü" olarak da bilinen IWT, yaşlı bireylerin kardiyometabolik sağlığını iyileştirmek amacıyla Japon araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanına (HIIT) kıyasla IWT, her yaştan ve her fitness seviyesinden birey için erişilebilir bir egzersiz türüdür. Spor hekimi yardımcı doçent olarak görev yapan Dr. Sarah F. Eby: "Aralıklı yürüyüş antrenmanının faydalarını inceleyen araştırmalar; fiziksel zindelik, kas gücü ve glisemik kontrolün iyileştiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra, IWT haftada 150 dakika önerilen orta yoğunlukta aerobik aktiviteyi karşılamanın harika bir yoludur" açıklamasında bulundu.

ARALARINDAKİ FARK

HIIT egzersizleri, düşük yoğunluklu egzersiz (veya dinlenme) ve yüksek yoğunluklu egzersiz dönemlerinin belirli sayıda setle dönüşümlü uygulanmasını içerir. Yoğunluk genellikle kalp atış hızı veya algılanan efor düzeyi (RPE) gibi öznel ölçütlerle değerlendirilir. Yoğunluğu artırarak, daha az süreyle benzer sağlık faydaları elde edilebilir. Genellikle güvenli kabul edilse de bazı araştırmalar HIIT'in egzersize bağlı yaralanma riskini artırabileceğini göstermiştir. Öte yandan, Japon yürüyüşü olarak da bilinen IWT, yoğunluğu daha düşük tutar ve genel olarak güvenli kabul edilir. 2009'da yayımlanan Japon yürüyüşüne dair orijinal araştırmaya göre, standart IWT protokolü şu şekilde uygulanır: 3 dakika hızlı yürüyüş (yaklaşık %70 aerobik kapasite) 3 dakika yavaş yürüyüş (yaklaşık %40 aerobik kapasite) Tavsiye edilen minimum beş set, haftada beş gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşe denk gelir.

NASIL BAŞLANMALI?

Çalışmanın yazarı doçent Dr. Kristian Karstoft: "Enerji harcaması ve süre açısından eşdeğer geleneksel yürüyüşle karşılaştırıldığında, IWT fiziksel zindelik, vücut kompozisyonu ve tip 2 diyabet hastalarında glisemik kontrol açısından daha üstündür" ifadelerini kullandı. Fitness seviyeniz ne olursa olsun, Japon yürüyüşü yeni bir egzersiz programına başlamak veya mevcut rutininizi geliştirmek için harika bir yöntem olabilir. Ancak IWT'yi doğru uygulamak önemlidir. Bu nedenle başlamadan önce doktorunuza danışmanız iyi bir fikir olabilir. Yardımcı doçent Dr. Denice Ichinoe: "Hastalarıma her zaman şunu söylerim: Egzersiz yaparken kendinizi rah at hissetmelisiniz. İstemediğiniz şey, çok yoğun ve hızlı bir şekilde egzersize başlamaktır" açıklamasında bulundu.

İPUÇLARI

Ichinoe, IWT'ye başlamak isteyenler için şu ipuçlarını öneriyor: Ulaşılabilir hedeflerle başlayın. İlk başta 30 dakikalık yürüyüş yapamıyorsanız, sorun değil. Kendi seviyenize uygun bir hedef belirleyin.

Yoğunluğu ölçmek için "konuşma testi"ni kullanın. Hızlı yürüyüş aralıklarında yalnızca birkaç kelime söyleyebiliyor olmalısınız.

Destekleyici yürüyüş ayakkabıları giyin; rahatsızsanız, rutine bağlı kalmanız zorlaşır.

Bedeninizi tanıyın. Ağrı ya da baş dönmesi hissederseniz, yavaşlayın veya durun.

Yürüyüşlerinizi bir günlükle ya da fitness takip cihazıyla izleyin.

Bir aralıklı yürüyüş antrenmanı programına başlamak istiyorsanız, düşük seviyede başlayın ve yavaş yavaş artırın. Normal temponuzda birkaç dakika yürüyün, ardından 20-30 saniye boyunca tempolu yürüyün ve yürüyüş süresince bu döngüyü tekrar edin. Vücudunuz bu yeni egzersiz uyaranına alıştıkça, hızlı yürüyüş sürelerini kademeli olarak uzatabilirsiniz.