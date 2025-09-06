İç sesi deşifre eden beyin çipi üretildi

ABD'NİN Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, insan zihninde sessizce yankılanan "iç sesi" yüksek doğruluk oranıyla çözümleyebilen bir beyin çipi geliştirdi. Bu yenilikçi beyin-bilgisayar arayüzü (BBA), özellikle felçli bireylerin yalnızca düşünerek iletişim kurabilmesine olanak tanıyarak, iletişim engellerini kökten değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor.

BİLİMSEL ÖNEMİ

STANFORD'DA yürütülen ve saygın bilimsel dergi Cell'de yayımlanan araştırmaya göre, yeni nesil beyin-bilgisayar arayüzleri yalnızca fiziksel olarak söylenen ya da söylenmeye çalışılan kelimeleri değil, aynı zamanda tamamen zihinde tasarlanan düşünceleri de yüksek doğrulukla analiz edebiliyor. Bu sayede, beynin içinde geçen ve dışa vurulmayan "iç ses" ilk kez teknoloji aracılığıyla anlamlı hale getirilebiliyor. Çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Erin Kunz, "Konuşmayı yalnızca düşündüğünüzde beynin nasıl bir sinyal ürettiğini ilk kez bu kadar net biçimde görmüş olduk," diyerek elde edilen bulgunun bilimsel önemine dikkat çekti.

ZİHİNSEL HARİTALAMA

ARAŞTIRMA kapsamında, ileri derecede konuşma kaybı yaşayan ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) ya da beyin sapı felci teşhisi konmuş dört bireyin motor korteks bölgelerine mikro boyutta elektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar kendilerine verilen bazı kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca zihinlerinde canlandırarak düşünsel olarak ifade etti. Bu esnada, beyinlerinden elde edilen sinyaller gelişmiş yapay zeka algoritmaları yardımıyla analiz edildi. Elde edilen veriler, yapay zekanın bu içsel düşünceleri yüzde 74'e varan doğruluk oranıyla çözümleyebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, sistemin 125 bin kelimelik geniş bir sözlük havuzu içinden anlamlı cümleler kurabildiğini belirtiyor.

PAROLA İLE AKTİVASYON

BİR diğer önemli gelişme ise sistemin güvenlik protokolü oldu. Bilim insanları, istenmeyen veya rastlantısal düşüncelerin cihazı aktif hale getirmesini önlemek adına parola temelli bir güvenlik mekanizması geliştirdi. Yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi - örneğin "Chitty chitty bang bang" - düşündüğünde sistem devreye giriyor. Bu parola, testlerde yüzde 98'in üzerinde doğrulukla tanınarak sistemin güvenilirliğini kanıtladı. Araştırma ekibinden Dr. Frank Willett, geliştirilen teknolojinin yakın gelecekte felçli ya da konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için neredeyse doğal bir konuşma deneyimi sunabileceğini ifade etti. Bu tür yeniliklerin, yalnızca sağlık alanında değil, insan-makine etkileşiminin tüm boyutlarında devrimsel etkiler yaratabileceği öngörülüyor.