Sonbaharın trendi: Boho festival kızı

Modern moda dünyasında dönemsel trendler sık sık değişse de, bazı stiller zamansız bir çekiciliğe sahiptir. İşte bu stillerden biri de boho ya da tam adıyla bohemian tarzıdır. Özellikle müzik festivallerinde karşımıza çıkan "boho festival kızı" imajı, sadece kıyafetlerle sınırlı olmayan; yaşam tarzını, özgürlük arayışını ve doğayla uyum içinde olmayı temsil eden bir moda anlayışıdır. "Boho" kelimesi, 19. yüzyılda Fransa'da yaşayan göçebe sanatçılara ve özgür ruhlu bireylere verilen isim olan bohemienden gelir. Bu stil zaman içinde, 1960'ların ve 70'lerin hippi kültürü ile birleşerek daha renkli, daha rahat ve daha doğaya dönük bir forma büründü. Günümüzde ise boho tarzı, festivallerde adeta bir alt kültür haline gelmiş durumda.

ÖZGÜN BİR TARZ

Müzik festivalleri, yalnızca müzik dinlemek için değil; aynı zamanda özgün tarzları sergilemek için de bir sahne görevi görüyor. Özellikle Coachella, Burning Man, Glastonbury gibi uluslararası festivallerde boho stili, adeta bir kimlik göstergesi haline gelmiş durumda. Boho festival kızı modası, sadece dış görünüşle değil, taşıdığı ruhla da dikkat çeker. Bu stilin özünde özgürlük, doğallık, yaratıcılık ve bireysellik yatar. Boho tarzının temel taşlarından biri, rahat ve salaş kesimli kıyafetlerdir. Festival alanlarında genellikle çiçek desenli, dantel detaylı, püsküllü ya da etnik desenli maxi elbiseler sıkça tercih edilir. Bu elbiseler hem feminen bir görünüm sunar hem de rahat hareket imkanı sağlar. Kısa üstler, özellikle yüksek bel etek ya da şortlarla kombinlenerek boho stilin enerjik ve genç havasını yansıtır. Dantel, kroşe veya şifon gibi doğal ve hafif kumaşlar tercih edilir.

PÜSKÜL DETAYLARI

Yıpranmış kot şortlar, festival kızlarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Üzerine salaş bir bluz ya da örgü bir yelek eklendiğinde boho havası tamamlanır. Bazı boho stil severler ise, bol kesim, desenli ve bağcıklı pantolonlarla fark yaratır. Boho tarzı denilince akla ilk gelen detaylardan biri de püsküllerdir. Çantadan ceketlere, sandaletlerden küpelere kadar her parçada püskül görmek mümkündür. Boho festival kızı bolca aksesuar kullanır. Her biri, kombine karakter ve özgünlük katar. Boho stil, doğaya saygılı bir tarz olduğundan, ayakkabılar da hem şık hem konforlu olmalı. Gladyatör sandaletler, kovboy botları, bilekten bağlamalı terlikler veya hasır espadriller en çok tercih edilen modeller arasında.

DOĞALLIKTAN TAVİZ YOK

Boho festival kızının makyajı genellikle hafif ve doğaldır. Parlak bronzer'lar, güneşte yanmış gibi duran yanaklar, nude tonlarda rujlar tercih edilir. Saçlar ise genellikle açık, doğal dalgalı veya salaş örgülerle şekillendirilir. Saç aksesuarları ise bu stilde büyük rol oynar; saç bantları, taçlar ve tüy detaylı tokalar boho ruhunu yansıtır. Boho festival kızı modası, aslında modadan daha fazlasını temsil eder. Doğayla iç içe bir yaşam, tüketim çılgınlığından uzak durma, geri dönüştürülebilir kıyafetler ve sürdürülebilir moda anlayışı da bu tarzın birer parçasıdır. Bu nedenle, birçok boho tarzı sever, kıyafetlerini ikinci el butiklerden ya da el yapımı ürünlerden seçmeyi tercih eder. Boho festival kızı olmak için belli kalıplara uymak gerekmez. Asıl amaç, içindeki özgür ruhu dışa vurmak, doğallıkla stilini harmanlamak ve her anı rahat ve kendin gibi yaşamaktır. Boho modası, giyinmenin ötesinde, kişinin kendi tarzını ve özgürlüğünü kutladığı bir ifade biçimidir. Festival sezonu yaklaşırken, boho stilin romantik, çabasız ama bir o kadar da etkileyici dünyasına adım atmak için ilham dolu bir fırsat seni bekliyor. Unutma: Gerçek stil, kendin gibi olduğunda başlar.