Ege’nin incisinde sinema rüzgarı

İzmir, bu yıl ikinci kez sinemanın büyülü dünyasına ev sahipliği yapıyor. Ege Film Festivali, 19 Ekim'e kadar Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Ulusal Ege Film Festivali, bu yıl da sinemaseverleri bir araya getirdi. Koordinatörlüğünü İzmirli yapımcı ve yönetmen Handan Acar'ın üstlendiği bugün başlayan festival, üç gün boyunca belgesel, kurmaca, deneysel ve canlandırma dallarında yarışacak filmleri yönetmenlerin katılımıyla sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Etkinlik kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen söyleşileri ve sektör buluşmaları da düzenlenecek.